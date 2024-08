Le Politburo exige de donner la plus haute priorité aux salaires des enseignants

>> Hô Chi Minh-Ville : des réformes de l’éducation pour l'année 2024-2025

>> Hô Chi Minh-Ville récompense ses plus de 500 excellents élèves et enseignants

Photo : VNA/CVN

Cette dernière porte sur la mise en œuvre continue de la Résolution 29-NQ/TW de 2013 sur la réforme fondamentale et intégrale du secteur de l'éducation et de la formation, répondant aux exigences de l'industrialisation et de la modernisation dans le contexte d'une économie de marché à orientation socialiste et de l’intégration internationale.

La Conclusion N° 91 souligne que les comités du Parti, les organisations du Parti, les autorités, les dirigeants locaux et les unités doivent continuer de diriger la sensibilisation et de mettre en œuvre pleinement le point de vue selon lequel l'éducation et la formation sont "la première politique nationale".

La Conclusion N°91 parle en outre de la nécessité d’élaborer rapidement une loi sur les enseignants, une loi sur l'apprentissage tout au long de la vie, une stratégie de développement de l'éducation, etc.

La Conclusion souligne l’importance de l'amélioration continue de la qualité de l'éducation aux niveaux préscolaire, secondaire, de formation continue et de l'éducation politique et idéologique pour les élèves et les étudiants.

Photo : VNA/CVN

Il est crucial de se concentrer sur la modernisation de l'enseignement professionnel et universitaire et sur le renforcement des recherches scientifiques dans les établissements d'enseignement et de formation. Il faut créer des avancées significatives et complètes en matière de qualité de la formation des ressources humaines hautement qualifiées, associées à la recherche et au développement des sciences, des technologies et de l'innovation...

La Conclusion N°91 insiste sur la nécessité d'un développement et d'une amélioration de la qualité des enseignants et des responsables pédagogiques à tous les niveaux. Il est essentiel aussi de mettre en œuvre des politiques faisant bénéficier les enseignants de la plus haute priorité dans le système de barème des salaires dans l'administration...

La Conclusion souligne l’importance de continuer à réformer les mécanismes de gestion, en garantissant des moyens matériels et des ressources financières adéquates pour le développement de l'éducation et de la formation.

VNA/CVN