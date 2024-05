Les tendances du marché de l’emploi en 2024

Le marché de l’emploi en 2024 est marqué par de nombreux facteurs positifs. En plus de l’augmentation des salaires et des primes, les travailleurs apprécient également les opportunités de promotion et l’environnement de travail.

>> Le marché du travail reprend vie

Photo : VNA/CVN

Selon le rapport d’enquête sur le marché du recrutement 2023-2024 de JobsGo, un établissement prestigieux d’assistance au recrutement et à la recherche d’emploi au Vietnam, le plan de recrutement des entreprises est assez prometteur. Près de 40% des entreprises interrogées ont l’intention d’augmenter les offres d’emploi de 10 à 30%, et 31,6% des entreprises prévoient une augmentation de moins de 10%. Cela laisse entrevoir des signes positifs pour les travailleurs en offrant plus d’opportunités lors de la saison de recrutement 2024. Malgré les prévisions concernant les risques liés à la situation économique mondiale, les recrutements futurs des entreprises restent larges et diversifiés.

Cependant, le changement d’emploi en début d’année présente également des difficultés en raison de la concurrence féroce. La plupart des candidats ont tendance à changer d’emploi pendant cette période, ce qui rend la recherche d’emploi difficile à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. De nombreux candidats ne parviennent pas à trouver un emploi répondant à leurs critères.

Que veulent les travailleurs

Photo : VNA/CVN

L’enquête de JobsGo sur le taux de satisfaction des travailleurs en 2023 et l’intention de recherche d’emploi en 2024, réalisée après le Têt, montre que parmi les 700 réponses recueillies, le salaire et les primes sont les deux éléments qui suscitent le plus d'intérêt chez les travailleurs lorsqu'ils envisagent de trouver un nouvel emploi, avec 334 votes, soit 55,7%.

Les opportunités de développement et de formation arrivent en deuxième position avec 320 votes (représentant 53,3%). Puis d'autres aspects du bien-être tels que la garantie d'un emploi à long terme, le treizième mois de salaire, les activités de team-building, la célébration de l'anniversaire, le lieu de travail, l'environnement de travail, la marque de l’entreprise, attirent également l'attention des candidats.

Le salaire et les primes – deux éléments de première importance

Il est facile de comprendre pourquoi le salaire et les primes occupent toujours la première place parmi les critères évalués par les candidats. Un salaire élevé et des primes considérables assurent une vie confortable et offrent des opportunités d'épargne et d'investissement pour l'avenir.

À travers ces deux éléments, les salariés peuvent évaluer la reconnaissance de l'entreprise pour la valeur de leur travail, ce qui constitue également une motivation pour leurs efforts. Pour certaines personnes, le salaire est considéré comme un facteur important pour mesurer le succès et le progrès dans leur carrière.

L'enquête de JobsGo montre également que les secteurs de la technologie informatique, du marketing, de la publicité, des relations publiques, de l'immobilier, de la production, de la vente, de l'éducation, de la formation, de l'administration, des ressources humaines, de l'hôtellerie et de la restauration sont ceux qui ont connu la plus forte augmentation de salaire en 2023, allant de 51,72% à 68%.

Chances de développement et de promotion

Photo : VNA/CVN

Outre le salaire, les opportunités de développement et de promotion sont également considérées comme importantes. Elles représentent le cadeau le plus précieux pour les efforts et le dévouement des travailleurs. Ces opportunités leur offrent également des avantages attrayants.

Garantie d’un emploi de longue durée

Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent de la tendance actuelle des travailleurs à changer fréquemment d’emploi, la garantie d’un emploi à long terme est l'un des facteurs qui intéressent de nombreux candidats lorsqu'ils recherchent un emploi. Selon l'enquête de JobsGO sur la durée moyenne de travail dans une entreprise, la durée du travail sur 3 ans et sur 5 ans représente un pourcentage élevé.

"Dans le contexte où le marché de l'emploi de 2024 est confronté à de nombreux bouleversements, le fait de comprendre et de répondre aux demandes des travailleurs est la clé pour attirer et retenir les ressources humaines de qualité. Le salaire est l’élément le plus important. Pourtant, les opportunités de promotion, l’assurance d’un emploi à long terme et un environnement de travail actif ne sont pas négligés. Les entreprises doivent saisir les opportunités de la nouvelle saison de recrutement 2024 en élaborant des politiques favorables aux travailleurs", souligne Pham Thanh Hai, PDG de JobsGo.

Vân Anh/CVN