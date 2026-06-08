Plus de 400 Charlot réunis en Suisse

Ils étaient plus de 400 avec le même chapeau melon, la même moustache et la même canne, rassemblés dimanche 7 juin à Corsier-sur-Vevey en Suisse, pour tenter de battre le record de rassemblement de Charlot.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'évènement annuel, qui rassemble des fans de Charlie Chaplin de tous les âges, a eu lieu au Chaplin's world, seul musée au monde dédié au cinéaste et comédien britannique, qui fête son 10e anniversaire.

Cette année, ils étaient 429 Charlot, loin du record de 662 atteint en 2017. Mais cela n'a pas pas douché l'enthousiasme des participants.

Sous un soleil éclatant, les Charlot ont formé un 10 géant sur la pelouse devant le manoir où la légende du cinéma a passé les 25 dernières années de sa vie.

"Je suis l'homme le plus heureux, sincèrement", dit Antony Champeil, acteur français qui campe Charlot sur scène. "Je pense que le message qu'il voulait nous faire passer, c'est rester enfant le plus tard possible. Donc en fait, je pense qu'il y avait plus de (400) grands enfants aujourd'hui. Et je trouve ça merveilleux."

Alice Kauffmann, venue avec ses jeunes enfants aussi déguisés, trouve ce rassemblement "émouvant".

Photo : AFP/VNA/CVN

Comme d'autres participants, elle souligne que l'évènement met en valeur les idées humanistes que promouvait Charlie Chaplin dans ses films, tels que "Le dictateur", "Le Kid", "Les Temps modernes".

"Il défendait l'amour, le respect et les belles valeurs", dit-elle.

Sophie Teteule, 52, acquiesce. "Je trouve ça magnifique qu'on puisse se réunir encore aujourd'hui, longtemps après son départ. C'est un moment merveilleux de faire ça pour l'honorer", poursuit-elle.

Quant au record, la porte-parole du musée, Olivia Baliguet, reste optimiste : "Rien n'est perdu. On le refera peut-être l'année prochaine ou pour les 20 ans, qui sait".

AFP/VNA/CVN