Le Pakistan mène de nouvelles frappes meurtrières sur l'Afghanistan

Le Pakistan a repris ses bombardements mercredi 10 juin sur l'Afghanistan voisin, les plus meurtriers depuis plusieurs semaines, Islamabad évoquant 26 morts dans des frappes dirigées contre le mouvement des talibans pakistanais, alors que Kaboul a déploré une dizaine de tués, dont au moins 11 enfants.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans la province afghane de Khost (Sud-Est), une maison a été complètement détruite, a constaté un journaliste de l'AFP. Des habitants creusent des tombes pour enterrer les personnes tuées dans l'attaque de la nuit.

"Hier soir, l'armée pakistanaise a une nouvelle fois violé l'espace aérien de l'Afghanistan et bombardé des habitations civiles dans les provinces de Kunar, Khost et Paktika. Ces attaques ont tué 11 enfants, une femme et un homme âgé", a écrit sur X le porte-parole du gouvernement, Zabihullah Mujahid.

"Des frappes précises et calibrées ont été menées le long de la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan contre des repaires (...)" du groupe taliban pakistanais Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), a déclaré pour sa part le ministre de l'Information, Attaullah Tarar, sans mentionner de victimes civiles.

Le ministre pakistanais a invoqué de "récents incidents terroristes au Pakistan" pour expliquer ces frappes, indiquant avoir tué 26 combattants liés à ce groupe et touché quatre cibles, dont un camp d'entraînement, une cache d'armes et une cache liée à deux commandants du TTP.

Un responsable afghan de la province de Khost, qui a requis l'anonymat, a déclaré qu'une frappe sur une maison dans le district de Spera avait tué neuf personnes et fait dix blessés.

Plusieurs habitants ont confirmé ce bilan et ont affirmé que la frappe avait touché le village de Mane peu après minuit.

"Avec des gens des zones voisines, nous nous sommes précipités sur les lieux et avons secouru les personnes sur place. Nous avons même emmené certains blessés à la clinique", a décrit Ali Jan Akhlaqi, un habitant de 29 ans.

Shirbat Khan, 55 ans, a assuré que les personnes tuées n'avaient aucun lien avec les combattants et étaient "une famille pauvre, ils n'avaient rien fait".

Dans la province afghane de Paktika, voisine de la province de Khost, deux habitants ont indiqué qu'une autre attaque avait fait trois morts dans le district de Barmal. La frappe a touché une maison et les victimes sont des enfants, a précisé l'une de ces deux personnes.

AFP/VNA/CVN