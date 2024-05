Naufrage en Afrique du Sud : 11 pêcheurs présumés morts

Onze pêcheurs portés disparus dans le naufrage d'un chalutier au large de l'Afrique du Sud ont été déclarés dimanche 19 mai présumés morts par le gouvernement, après l'abandon des recherches par air et mer lancées après un signal de détresse émis vendredi 17 mai.

"Je présente mes sincères condoléances aux familles des onze membres d'équipage qui sont maintenant présumés morts", a annoncé la ministre des Forêts, de la Pêche et de l'Environnement, Barbara Creecy, citée dans un communiqué. "Les familles endeuillées ont été informées que les recherches ont été arrêtées", a-t-elle ajouté. Le navire de pêche transportant vingt membres d'équipage avait lancé un signal de détresse vendredi avant de sombrer dans l'Atlantique sud à 30 miles nautiques du cap de Bonne-Espérance. Des bateaux circulant dans la zone ont secouru neuf membres d'équipage qui se trouvaient à bord d'un radeau de sauvetage. Mais les recherches menées ensuite dans des conditions météorologiques difficiles avec des navires de sauvetage, des hélicoptères et des avions n'ont rien donné. Une enquête sur la cause du naufrage a été ouverte.

APS/VNA/CVN