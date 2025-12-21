Hô Chi Minh-Ville

Plus de 63% des seniors examinés sont diagnostiqués avec de l'hypertension

Plus de 63% des personnes âgées à Hô Chi Minh-Ville souffrent d'hypertension, et des dizaines de milliers de nouveaux cas de maladies chroniques ont été détectés grâce au dépistage en 2025.

Le 18 décembre, le Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville a présenté les résultats de la mise en œuvre de son plan d'examen de santé et de détection précoce des maladies non transmissibles chez les seniors pour 2025 (phase 2024-2025 et années suivantes). La détection de dizaines de milliers de nouveaux cas d'hypertension dans la région est une préoccupation majeure.

Selon ledit Service, après la fusion avec Binh Duong et Bà Ria - Vung Tàu, la ville compte désormais environ 1,35 million de personnes âgées. Au 5 décembre, 207.997 seniors avaient bénéficié d'un examen de santé, atteignant 15,4% de l'objectif fixé. Bien que ce taux reste inférieur à la cible, le Service de la santé y voit un résultat significatif compte tenu du contexte où l'ensemble du système de santé subit les effets de la réorganisation de l'administration locale à deux niveaux et de l'ajustement du modèle de gestion de la santé de base.

L'hypertension est en tête des maladies chez les personnes âgées. Les résultats des examens de santé révèlent que 63,6% des personnes (soit 131.902) ont été diagnostiquées avec de l'hypertension, et 26,2% souffrent ou sont suspectées de diabète. De plus, 0,26% présentent un niveau modéré à sévère de dépression-anxiété; 18,3% montrent des signes de pré-fragilité et 1,3% des signes de fragilité. Par ailleurs, 2,2% rencontrent des difficultés dans les activités de la vie quotidienne de base et 7,9% nécessitent une assistance pour les activités quotidiennes.

Il est à noter qu'en 2025, grâce aux activités de dépistage, Hô Chi Minh-Ville a découvert 31.238 nouveaux cas d'hypertension (15%) et 18.600 cas suspects de diabète (8,9%). Il s'agit de personnes qui n'avaient jamais été diagnostiquées auparavant, ce qui fournit une base essentielle pour les intégrer dans un programme de gestion et de traitement à long terme.

L'hypertension est extrêmement dangereuse car elle est un "tueur silencieux", endommageant insidieusement les vaisseaux sanguins et les organes, et entraînant des complications mortelles telles que l'accident vasculaire cérébral (AVC), l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, la cécité ou la démence.

Changements de mode de vie

Le Service de la santé a indiqué que outes les personnes âgées diagnostiquées avec une maladie chronique ont été intégrées dans un programme de gestion continue au niveau des établissements de santé de base. Les cas suspects sont conseillés sur les changements de mode de vie et orientés vers des services spécialisés pour un diagnostic définitif.

De plus, selon le Service, fin 2025, la ville avait mis à jour 629.092 dossiers de santé électroniques pour les personnes âgées. Parmi ceux-ci, 475.313 dossiers proviennent d'examens directs et 153.779 ont été recueillis à partir d'autres sources de données. Cette banque de données devient une source d'information cruciale, aidant la ville à analyser les modèles de morbidité, à suivre l'évolution de la santé publique et à concevoir des programmes d'intervention appropriés pour la phase suivante.

Difficultés à surmonter

Malgré les nombreux avantages des examens de santé et de la création de dossiers de santé électroniques pour les seniors, le Service reconnaît que plusieurs difficultés persistent.

Premièrement, la dissolution des Comités populaires de districts et d'arrondissements a perturbé le rôle de coordination locale. Parallèlement, la politique de dissolution des centres de santé a conduit de nombreuses unités à retarder la signature de contrats professionnels ou à ne pas organiser d'appels d'offres pour les produits chimiques et les fournitures médicales, entraînant des retards dans l'organisation des examens de santé et un non-respect des objectifs prévus.

Deuxièmement, les personnes âgées n'ont généralement pas l'habitude de faire des examens de santé réguliers. La mentalité consistant à "consulter seulement en cas de maladie" et la crainte des procédures administratives restent courantes, ce qui affecte grandement le taux d'achèvement des objectifs, même si le réseau des établissements d'examen a été élargi.

Troisièmement, l'infrastructure informatique est encore limitée dans de nombreuses unités, ce qui ralentit le processus de saisie et de synchronisation des données avec le système de gestion de la santé publique. Des interruptions de transmission pendant les heures de pointe se produisent toujours, impactant la qualité de la transformation numérique des données.

"Malgré ces défis, le nouveau modèle d'examen de santé, en particulier la mobilisation des hôpitaux et des cliniques polyvalentes, ainsi que le renforcement de la transformation numérique, ont prouvé leur faisabilité et leur efficacité. C'est une base importante pour continuer à étendre l'échelle, visant l'objectif de garantir que 100% des personnes âgées bénéficient d'examens de santé réguliers et d'une gestion des maladies chroniques au cours de la prochaine phase", a conclu le représentant du Service de la santé.

