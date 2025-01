Le PM Pham Minh Chinh rend visite à une famille vietnamienne d'outre-mer

Pham Minh Chinh a exprimé sa fierté et a félicité la famille de M. Thang ainsi que de nombreuses familles vietnamiennes d'outre-mer en République tchèque en particulier et dans les pays européens et dans le monde en général pour une vie heureuse et réussie.

Il a demandé à M. Thang de continuer à soutenir la communauté, en particulier les jeunes et les nouveaux immigrants, en termes de connaissances juridiques, de culture, d'expérience de vie, d'expérience commerciale, etc ; à soutenir et aider davantage de Vietnamiens en République tchèque en particulier et dans les pays européens en général à étudier, travailler et faire des affaires, contribuant à consolider et à construire le bloc de grande union nationale et à développer les bonnes relations traditionnelles entre le Vietnam et la République tchèque.

Remerciant sincèrement les dirigeants du Parti, de l'État, le Premier ministre pour leur sollicitude, leur assistance et leur reconnaissance envers les compatriotes à l'étranger en général et envers lui personnellement, M. Thang a affirmé ses efforts continus pour contribuer à la construction d’une communauté vietnamienne forte à l’étranger.

Auparavant, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang, ont visité le Musée national de Prague, un trésor de valeurs historiques, artistiques et scientifiques inestimables de la République tchèque, également un témoignage vivant du développement de la civilisation à travers les âges de toute l’Europe.

