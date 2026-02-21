An Giang

Le nuoc mam traditionnel de Phu Quôc prisé des touristes internationaux

Le nuoc mam (saumure de poisson) de Phu Quôc se distingue par une saveur caractéristique, empreinte de la mer de l’île éponyme. Cette spécialité est ainsi devenue un cadeau prisé des clients étrangers.

Photo : VNA/CVN

De nombreux visiteurs internationaux venus de Chine, de Russie ou des États-Unis se rendent dans les ateliers de production de nuoc mam de Phu Quôc (province méridionale d'An Giang) pour acheter cette spécialité locale.

Mme Akvile, une touriste russe, raconte qu’il y a une dizaine d’années, sa famille avait découvert le Vietnam et acheté sa première bouteille de sauce de poisson. Depuis, tous sont tombés amoureux de ce condiment savoureux et parfumé. C’est pourquoi, lors de son voyage sur l’île de Phú Quốc, elle a visité les ateliers pour découvrir le processus de fabrication et en acheter pour sa consommation personnelle.

"Nous sommes très impressionnés par la manière dont les habitants de Phu Quôc produisent une sauce de poisson traditionnelle au goût intense et délicieux. Il en existe de nombreuses variétés, mais j’ai été particulièrement marquée par celle fermentée pendant deux ans, que j’ai choisie d’acheter pour la rapporter dans mon pays", a‑t‑elle déclaré avec enthousiasme.

Succès commercial pour le Têt 2026

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Thành Dat, représentant de la marque Huynh Khoa, indique qu’à l’occasion du Têt (Nouvel An lunaire) du Cheval 2026, les ventes de sauce de poisson traditionnelle de Phu Quôc connaissent une reprise encourageante. Touristes et commerçants des grands marchés de Hô Chi Minh-Ville passent des commandes de grande valeur.

Outre la saumure de poisson mise en bouteille, les ateliers mettent l’accent sur le renouvellement des modèles et des emballages, ainsi que sur le développement de plusieurs gammes conçues comme des cadeaux du Têt.

"Le prix des paniers-cadeaux du Têt comprenant des spécialités typiques locales telles que le poivre confit au sucre ou la sauce de poisson varie entre 500.000 et 800.000 dôngs par unité. Cette année, la sauce de poisson se vend très bien, ce qui entraîne une hausse des prix d’environ 20% par rapport aux années précédentes. Les visiteurs internationaux s’y intéressent et en achètent beaucoup", estime M. Dat.

Selon l’Association de la saumure de poisson de Phu Quôc, l’île compte actuellement 45 ateliers de production traditionnelle, avec environ 7.000 fûts en bois utilisés pour la fermentation, fournissant chaque année au marché un volume de 20 à 30 millions de litres. Les produits de sauce de poisson traditionnelle de Phu Quôc sont aujourd’hui largement présents sur les marchés nationaux et internationaux.

Vân Anh/CVN