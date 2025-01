Hausse des prix des carburants

Les nouveaux prix sont désormais de 20.431 dôngs le litre pour l'E5 RON 92 et de 21.019 dôngs le litre pour le RON 95-III, selon une décision conjointe du ministère de l'Industrie et du Commerce et de celui des Finances. Les autres carburants ont également vu leurs prix augmenter : le diesel 0.05S est désormais à 19.243 dôngs le litre (augmentation de 488 dôngs), le pétrole lampant à 19.244 dôngs le litre (augmentation de 410 dôngs), et le mazout 180CST 3.5S à 16.182 dôngs le kilo (augmentation de 83 dôngs). Le ministère de l’Industrie et du Commerce, et celui des Finances ont décidé de ne pas recourir au Fonds de stabilisation des prix des carburants (BOG) pour les carburants susmentionnés. Le marché mondial des carburants, entre le 2 et le 9 janvier, a été influencé par plusieurs facteurs, tels que la hausse du dollar, l'augmentation des stocks de pétrole aux États-Unis, le plan de relance économique de la Chine, ainsi que la poursuite du conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine. Ces éléments ont entraîné des fluctuations des prix mondiaux des carburants.

VNA/CVN