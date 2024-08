Les présidents vietnamien et est-timorais visitent le musée Hô Chi Minh

Le président vietnamien Tô Lâm et le président est-timorais José Ramos-Horta ont visité jeudi 1er août le musée Hô Chi Minh, à Hanoï, un centre de documents, d’objets et de films originaux sur la vie et la carrière révolutionnaire du Président Hô Chi Minh.