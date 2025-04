50e anniversaire de la réunification du Vietnam

Près de 800 journalistes à la grande célébration du pays

Un nombre impressionnant de journalistes s'est accrédité pour couvrir la grande célébration du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975) : 169 reporters internationaux représentant 39 agences de presse étrangères et plus de 630 journalistes des médias nationaux.

Photo : VNA/CVN

Ces chiffres ont été annoncés par Nguyen Van Duoc, président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, lors de son discours à l'événement d'inauguration du centre de presse dédié aux commémorations, qui s'est tenu le 27 avril dans la mégapole du Sud.

Le responsable a souligné que les préparatifs du grand défilé, prévu le matin du 30 avril dans la ville, ont suscité une attention particulière tant des habitants du pays que des amis internationaux, et notamment un soutien enthousiaste et dynamique de la part des reporters et des journalistes.

"L'armée de la presse" a joué un rôle essentiel en enregistrant, en transmettant et en diffusant cette atmosphère vibrante à travers le pays, permettant aux populations de revivre des moments historiques héroïques et réaffirmant la détermination de la nation à s'engager dans une nouvelle ère, a-t-il insisté.

Afin de faciliter le travail des journalistes et des rédacteurs, a-t-il précisé, le centre de presse est stratégiquement situé au siège de la branche de l'Association des journalistes du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, à proximité immédiate de la zone où se déroulera le défilé.

Le président du Comité populaire a appelé les départements, les secteurs et les unités concernés à assurer une coordination étroite et efficace pour garantir le bon déroulement des opérations de presse tout au long de l'événement, en mettant un accent particulier sur la capture de photographies et la diffusion d'images et de son en direct.

Le même jour, les ministères des Sciences et des Technologies et de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et la Société des postes du Vietnam, ont également procédé au lancement d'une collection de timbres commémoratifs du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.

VNA/CVN