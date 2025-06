Le Premier ministre Pham Minh Chinh participe à l'ouverture de l'UNOC3

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, accompagné d'une délégation de haut niveau, a assisté le 9 juin à Nice à l'ouverture de la 3 e Conférence de haut niveau des Nations unies visant à appuyer la réalisation de l'objectif de développement durable N°14 : conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable (la Conférence des Nations unies sur l'Océan 2025, UNOC3).

Photo : VNA/CVN

Coorganisée par la France et le Costa Rica, l'UNOC3 se poursuivra jusqu'au 13 juin à Nice, en France. Placée sous le thème "Accélérer l'action et mobiliser tous les acteurs pour conserver et utiliser durablement l'océan", la conférence voit la participation de plus de 120 pays, plus de 50 chefs d'État et de gouvernement, de dirigeants d'organisations internationales et d'environ 100 000 participants à divers événements connexes.

Cet événement témoigne de l'intérêt croissant de la communauté internationale pour les questions maritimes et souligne l'importance des océans pour le climat, la biodiversité mondiale et la vie de l'humanité.

S'exprimant lors de la session inaugurale, les deux co-présidents de la conférence – le président français Emmanuel Macron et le président du Costa Rica Rodrigo Chaves – ainsi que le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, et le président de l'Assemblée générale des Nations unies, Philemon Yang, ont abordé la gravité de la situation climatique et océanique actuelle.

Malgré les efforts collectifs de la communauté internationale, notamment l'objectif de protéger 30% des zones maritimes mondiales d'ici 2030, la mise en œuvre concrète de l'ODD 14 reste un défi majeur, étant l'un des objectifs les moins financés.

Le président Emmanuel Macron a affirmé que l'UNOC 3 est une occasion cruciale d'échanger sur les mesures et initiatives visant à protéger l'océan, l'humanité et l'avenir de la planète. Il s'agit, selon lui, d'une victoire de la solidarité mondiale et d'un point de départ pour une action résolue.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a appelé la communauté internationale à prendre des mesures plus drastiques, à transformer l'espoir en action, en passant de l'exploitation à la protection, de l'exclusion à l'équité, des avantages à court terme à la gouvernance à long terme pour protéger l'océan mondial. Il a souligné la nécessité du renforcement des financements publics, du soutien accru des banques de développement et de la mise en place des modèles innovants pour mobiliser les capitaux privés.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Philemon Yang a insisté sur l'importance de renforcer les capacités et les ressources des pays en développement, tout en assurant une coopération internationale efficace pour réaliser l'ODD 14.

Au cours de cette première journée de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh prononcera deux discours importants : un en tant que représentant de l'ASEAN et un au nom du Vietnam lors de la session plénière. Il co-présidera également, avec le président de l'Irak, le Sommet sur les deltas du monde, organisé en marge de l'UNOC 3, et assistera à la cérémonie de remise de l'instrument d'adhésion du Vietnam à l’Accord sur la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale organisée par le Bureau des affaires juridiques des Nations unies.

Le 8 juin, le président française Emmanuel Macron a invité le Premier ministre Pham Minh Chinh et d'autres chefs d'État et de gouvernement à assister à la cérémonie d'ouverture de l'espcace La Baleine au cœur du Palais des expositions de Nice.

L'UNOC est une série d'activités convoquées par le secrétaire général des Nations unies tous les trois ans, co-organisées par un pays développé et un pays en développement. Elle est considérée comme la plus importante conférence de haut niveau sur la mer des Nations unies en 2025.

VNA/CVN