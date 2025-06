UNOC 3

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre à Nice son homologue du Tuvalu

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam attachait une grande importance au renforcement des relations d’amitié et de coopération avec Tuvalu. Il a exprimé le souhait que les deux pays établissent prochainement des relations diplomatiques officielles.

Le chef du gouvernement vietnamien a proposé de renforcer les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, ainsi que de mettre en place des mécanismes de coopération bilatérale afin de mieux exploiter le potentiel de partenariat entre les deux pays.

Le Premier ministre Feleti Penitala Teo a favorablement accueilli les propositions de son homologue vietnamien, exprimant le souhait de voir le Vietnam intensifier sa coopération avec Tuvalu. Les domaines prioritaires incluent la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à l'élévation du niveau de la mer, des enjeux cruciaux pour la nation insulaire.

Les deux dirigeants ont également discuté des moyens de renforcer la consultation, la coordination et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux. Ils ont abordé diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération entre l'ASEAN et les pays insulaires du Pacifique. Un point clé de leurs échanges a été le soutien à la position du Vietnam et de l'ASEAN concernant la question de la Mer Orientale.

En conclusion de cette rencontre, le chef du gouvernement vietnamien a invité son homologue du Tuvalu à effectuer une visite au Vietnam à une date qui conviendrait à ce dernier. Cette invitation a été chaleureusement acceptée.

VNA/CVN