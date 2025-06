Les grands fonds marins ne peuvent pas devenir un "Far West"

Les pays doivent respecter la science et le droit international sur la question de l'exploitation des fonds marins, lesquels ne peuvent pas devenir un "Far West", a déclaré lundi 9 juin le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, en ouvrant les travaux de la troisième Conférence des Nations unies sur l'Océan tenue à Nice en France.

>> Une vague de nouvelles protections attendues à Nice pour les océans

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh participe à l'ouverture de l'UNOC3

Photo : VNA/CVN

"L'enjeu est de concilier les préoccupations justifiées concernant l'impact sur l'environnement avec l'intérêt légitime que présentent ces ressources à l'appui d'une économie océanique durable et de la transition vers l'énergie verte", a indiqué le chef de l'ONU. Ainsi, la voie à suivre par les pays doit être "fondée sur la science, éclairée par le principe de précaution et conforme aux droits et obligations prévus par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer".

"Je soutiens les travaux en cours de l'Autorité internationale des fonds marins sur cet enjeu important. Les grands fonds ne peuvent pas devenir un 'Far West'", a souligné M. Guterres.

Organisée conjointement par la France et le Costa Rica, l'UNOC3 a pour objectif de soutenir la mise en œuvre de l'objectif de développement durable 14 des Nations unies (ODD14) "Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable".

S'exprimant à la session d'ouverture, le président français Emmanuel Macron s'est lui aussi opposé à l'exploitation des grands fonds, jusqu'ici peu connus par la science. "C'est de l'obscurantisme que de faire de l'exploitation avant d'avoir commencé l'exploration. Le moratoire sur l'exploitation des grands fonds marins est une nécessité internationale", a-t-il déclaré.

"Les abysses ne sont pas à vendre, pas plus que le Groenland n'est à prendre, pas plus que l'Antarctique ou la haute mer ne sont à vendre", a souligné le président français.

Xinhua/VNA/CVN