Le président reçoit l'ambassadeur de l'UE et les ambassadeurs des pays membres de l’UE

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong s'est réjoui du développement dynamique et approfondi des relations entre le Vietnam et l'UE, après 35 ans d'établissement de relations diplomatiques (1990-2025), dans de nombreux domaines : politique et diplomatie, commerce, investissement, défense et sécurité, justice, ainsi que dans de nouveaux domaines tels que la lutte contre le changement climatique, la justice, le travail et l'agriculture.

Saluant les récents efforts des ambassadeurs pour promouvoir les relations entre le Vietnam et l'UE et avec les pays membres, le président Luong Cuong a salué la coopération de l'UE avec le Vietnam dans les domaines de la transition verte, de la transformation numérique, du développement durable, des sciences et technologies, des énergies renouvelables et des infrastructures.

Il a également suggéré les deux parties de collaborer étroitement pour développer ces relations plus efficacement, sur la base d'une coopération égale et d'un bénéfice mutuel, notamment en favorisant les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment à haut niveau, afin de renforcer la confiance politique et de créer une dynamique de coopération dans tous les domaines ; de promouvoir efficacement les mécanismes de coopération existants, de se coordonner pour lever les obstacles et de renforcer la réponse aux défis mondiaux.

Le chef de l'État a également exhorté les ambassadeurs de s'exprimer pour promouvoir la ratification rapide de l'Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'UE (EVIPA) et la suppression du carton jaune INN pour les exportations vietnamiennes de fruits de mer, en tenant compte des difficultés et des différences de niveau de développement entre les deux parties, ainsi que des moyens de subsistance des pêcheurs vietnamiens, contribuant ainsi à aider le Vietnam à développer une économie maritime et une aquaculture durable.

Concernant plusieurs questions internationales d'intérêt commun, le président Luong Cuong a affirmé que le Vietnam est une nation éprise de paix, persévérant dans sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification et un membre responsable de la communauté internationale. Le pays soutient le règlement des différends par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, et s'oppose à toute forme de recours à la force ou de menace de recours à la force dans les relations internationales, a-t-il ajouté.

En outre, le Vietnam est en train de perfectionner son système juridique, de supprimer les obstacles afin de réaliser des avancées décisives dans le processus de développement du pays.

Il a souligné que les difficultés et les défis actuels de la situation mondiale et régionale étaient également des opportunités pour le Vietnam de restructurer son économie dans une direction verte et durable, basée sur les sciences et les technologies, l'innovation, la transformation numérique, tout en diversifiant les marchés et en améliorant la compétitivité.

Photo : VNA/CVN

Selon l'ambassadeur Julien Guerrier, le Vietnam est un partenaire important de l'UE dans la région. Le Vietnam est d'ailleurs un pays de l'ASEAN qui a conclu de nombreux accords de coopération avec l'UE dans les domaines politique, commercial, d'investissement, de défense et de sécurité, etc.

L'ambassadeur Julien Guerrier a affirmé que les relations entre le Vietnam et l'UE se développaient positivement et présentaient un fort potentiel de coopération.

Dans le contexte géopolitique et commercial mondial complexe actuel, les ambassadeurs des pays membres de l'UE ont également exprimé le souhait de voir les deux parties renforcer leur coopération, optimiser les avantages de l'EVFTA et créer les conditions d'un accès réciproque à leurs marchés.

L'UE souhaite renforcer sa coopération avec le Vietnam dans les domaines de l'économie verte, du numérique, de l'agriculture, des produits pharmaceutiques, de la justice, du travail, de la défense et de la sécurité, de la lutte contre le changement climatique, en accordant la priorité à la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), ainsi qu'aux projets d'infrastructures et de transports au Vietnam.

Les ambassadeurs ont affirmé que les pays de l'UE continueraient à collaborer étroitement avec les agences vietnamiennes afin de préparer avec soin et d'organiser avec succès les échanges de délégations de haut niveau ; d'examiner et d'éliminer les difficultés et les obstacles, et de mettre en œuvre efficacement les accords de coopération conclus entre les deux parties.

Concernant la question de la Mer Orientale, l'UE s'engage à soutenir résolument le règlement des différends en Mer Orientale par des moyens pacifiques, conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM 1982), contribuant ainsi à garantir la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation, et à renforcer la paix, la stabilité et la prospérité dans la région, où 40% des marchandises de l'UE sont transportées chaque année.

Le président Luong Cuong a émis son espoir que les ambassadeurs et les chargés d'affaires constitueront toujours une passerelle importante, contribuant davantage à promouvoir l'amitié et la coopération globale entre le Vietnam et l'UE et ses pays membres dans les années à venir, contribuant ainsi à porter prochainement les relations de coopération entre le Vietnam et l'UE à un niveau supérieur.

VNA/CVN