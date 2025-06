UNOC3

Le PM rencontre le président de l'Assemblée générale des Nations unies

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam soutenait fermement le multilatéralisme et le rôle central des Nations unies dans la gouvernance mondiale. Il a également déclaré que, face aux nombreux enjeux mondiaux urgents d'aujourd'hui, tels que le changement climatique, l'épuisement des ressources et le vieillissement démographique, les pays devaient renforcer la solidarité internationale, promouvoir le droit international et une approche globale, inclusive et intégrale.

Pham Minh Chinh a exprimé l'espoir qu'en tant que président de l'Assemblée générale des Nations unies, Philémon Yang continuerait à soutenir et à promouvoir la coopération entre les Nations unies et le Vietnam, notamment en poursuivant la mise en œuvre efficace des programmes et projets au Vietnam, en formant des ressources humaines vietnamiennes et en créant les conditions permettant à de nombreux Vietnamiens de travailler au sein des agences des Nations unies.

Le Premier ministre a remercié Philémon Yang, également ancien Premier ministre du Cameroun, pour son soutien constant aux relations entre le Vietnam et le Cameroun. Il lui a proposé de continuer à promouvoir l'amitié traditionnelle entre les deux pays afin qu'elle devienne plus profonde, plus efficace et plus forte.

Il a affirmé que le Vietnam était prêt à soutenir le Cameroun dans le développement de l'agriculture et que les entreprises vietnamiennes, dont Viettel, étaient prêtes à accroître leurs investissements au Cameroun.

Rappelant les contributions du Vietnam aux activités des Nations unies et son respect de la Charte des Nations unies, Philémon Yang a hautement apprécié les bonnes relations entre le Vietnam, les Nations unies et le Cameroun et s'est déclaré très impressionné par les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique.

Saluant le rôle actif et dynamique du Vietnam et sa position croissante, Philémon Yang a accepté de coopérer avec le Vietnam pour promouvoir le respect de la Charte des Nations unies, du droit international et du multilatéralisme.

Reconnaissant les atouts du Vietnam dans les domaines des sciences et technologies, des télécommunications et de l'agriculture, Philémon Yang a affirmé son soutien à la promotion de la coopération Vietnam - Cameroun dans ces domaines, en éliminant tout d'abord les obstacles et les lacunes et en créant des conditions favorables aux activités des entreprises vietnamiennes au Cameroun.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité le président de l'Assemblée générale des Nations unies, Philémon Yang, à se rendre prochainement au Vietnam.

VNA/CVN