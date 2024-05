Promouvoir la coopération économique et commerciale Vietnam - Algérie

L'Office du commerce du Vietnam en Algérie, en coordination avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de la province algérienne de Seybouse-Annaba, a organisé le 29 avril un échange de vue pour présenter le potentiel de coopération, d'import-export et d'investissement entre le Vietnam et l’Algérie.

Lors de l'échange, Mohamed Biar, vice-président de la Chambre provinciale de commerce et d'industrie d'Annaba, a présenté le potentiel économique de la province de Seybouse-Annaba ainsi que les opportunités d'investissement dans les domaines du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et du tourisme.

Il a exprimé son souhait que les entreprises vietnamiennes investissent à Seybouse-Annaba dans des domaines tels que la pêche, l'aquaculture, la fabrication mécanique, le tourisme et la transformation des produits agricoles.

S'exprimant lors de l'événement, le conseiller commercial Hoang Duc Nhuan a souligné l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et l'Algérie, souhaitant promouvoir davantage la coopération bilatérale en matière de commerce et d'investissement et de bonnes relations politiques entre les deux pays.

Il a présenté la situation économique du Vietnam, le commerce extérieur et l'intégration internationale, la coopération commerciale et d'investissement entre les deux pays ces derniers temps ainsi que les activités de promotion commerciale dans le temps à venir. À cette occasion, l'Office du commerce du Vietnam en Algérie a également présenté des échantillons de produits vietnamiens tels que le café, le poivre, les amandes de cajou, le riz à la noix de coco...

Les entreprises algériennes présentes à l’événement ont manifesté leur intérêt pour l'importation de produits aquatiques (pangasius, thon, crevettes), de remorques, d’acier profilé, de matériel ferroviaire... et souhaitaient exporter des dattes, des oignons, de l'ail... et coopérer avec des partenaires vietnamiens dans le domaine de l’exploitation minière pour production du ciment, des engrais, de la transformation de produits agricoles...

Lors de l'événement, les deux parties ont également discuté de mesures visant à renforcer les relations économiques et commerciales dans les temps à venir, telles que la promotion active des échanges de délégations commerciales, l'organisation de davantage de séminaires commerciaux et la création de conditions permettant aux entreprises de participer aux foires et expositions internationales organisées dans chaque pays...

Lors de son séjour à Seybouse-Annaba, le représentant de l'Office du commerce du Vietnam en Algérie a visité un certain nombre d'entreprises locales opérationnelles dans l’aquaculture et la sidérurgie.

