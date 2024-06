Rencontre des donneurs de sang volontaires exemplaires 2024

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a félicité et remercié les donneurs de sang volontaires pour leurs contributions à la communauté.

Il a également souligné le rôle du ministère de la Santé, de la Croix-Rouge vietnamienne, des Comités d'encouragement du don de sang à tous les niveaux, notamment l’Institut central d'hématologie et de transfusion sanguine dans le développement et le maintien des mouvements de don de sang dans l’ensemble du pays.

Trân Thanh Mân a demandé de donner des solutions visant à maintenir et développer une source de donneurs de sang réguliers et garantir une source de sang sûre et de qualité à tous les niveaux, notamment dans les zones reculées, frontalières et insulaires.

La motivation et l'encouragement des donneurs de sang

Il a également demandé d’améliorer l’efficacité des activités de communication et de sensibilisation sur le don de sang ainsi que de mettre l'accent sur l'émulation, la récompense, la motivation et l'encouragement des donneurs de sang et des organisateurs de dons de sang.

Le chef de l'organe législatif a proposé d’accélérer la transformation numérique dans la gestion des activités de don de sang et d’établir une base de données sur les donneurs de sang.

Trente ans après le lancement officiel du mouvement de don du sang (24 janvier 1994), le Vietnam a mobilisé et reçu plus de 21,3 millions d'unités de sang, selon l'Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine.

Le nombre d’unités de sang reçues est passé de 138.000 en 1994 à 1,55 million en 2023, soit une multiplication par 11.

VNA/CVN