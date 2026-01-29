Coupe d’Asie de futsal de l’AFC 2026 : le Vietnam entre dans le vif du sujet

Le Vietnam tentera de se qualifier rapidement pour les quarts de finale de la Coupe d’Asie de futsal de l’AFC 2026 en affrontant le Liban, le 29 janvier à Jakarta, en Indonésie.

Sous la direction de Diego Giustozzi, l’équipe vietnamienne de futsal a renversé la situation à deux reprises pour s’imposer 5-4 face au Koweït lors de son premier match du Groupe B, le 27 janvier au Vélodrome international de Jakarta.

Photo : VFF/CVN

Une victoire lors de leur deuxième match leur assurera une place en quarts de finale, à une journée de la fin de la compétition.

Diego Giustozzi a attribué les difficultés rencontrées par le Vietnam lors du premier match à l’inexpérience de son équipe, qui a intégré plusieurs jeunes joueurs afin de la rajeunir.

"En première mi-temps, nous n’étions peut-être pas à l’aise avec le terrain et le ballon, et nous avions besoin de temps pour entrer dans le match", a déclaré le sélectionneur argentin.

"Comme cette équipe est jeune, nous n’avons pas trouvé notre équilibre pendant les 40 premières minutes. Mais la seconde mi-temps a été parfaite, car les joueurs ont progressivement pris le dessus", a-t-il ajouté.

Le sélectionneur du Koweït, Bruno Garcia, qui a dirigé le Vietnam de 2014 à 2016 et l’a mené en quarts de finale de la Coupe du monde 2016, a déclaré que son équipe méritait un point face au Vietnam, match durant lequel elle a laissé ses adversaires revenir dans la partie à deux reprises.

"Le Vietnam est une équipe redoutable, et un point aurait été appréciable", a-t-il indiqué. "Le match était fou, car nous avons mené au score à deux reprises, puis la seconde période s’est compliquée malgré tous nos efforts".

Concernant le prochain adversaire de l’équipe, Bruno Garcia, a déclaré : « Le Liban joue regroupé en défense et pratique le contre-attaque, ce qui est difficile pour nous, car nous n’avons pas les atouts nécessaires pour ce type de match".

"Mais j’ai confiance en mon équipe et nous ferons tout notre possible pour remporter les trois points, car le Liban est une bonne équipe et ils viendront pour gagner".

Ce sera la deuxième rencontre entre les deux équipes, après la victoire écrasante du Vietnam face au Liban (4-0) lors des qualifications il y a quatre mois.

Lors de l’autre match, le 27 janvier, la Thaïlande, finaliste de l’édition 2024, s’est imposée 2-0 face au Liban et a terminé première du groupe grâce à une meilleure différence de buts.

Cette défaite a relégué le Liban en dernière position du classement. Une victoire contre le Vietnam est impérative pour maintenir ses espoirs de qualification.

Le sélectionneur libanais Ricardo Ñíguez s’est dit satisfait de la prestation de son équipe et optimiste quant à la capacité du Viêt Nam à se révéler un adversaire plus familier. "Leur style de jeu est très différent de celui de la Thaïlande, mais c’est un style que je connais bien. Nous jouerons pour gagner".

Le Liban s’est qualifié pour la phase finale de la Coupe d’Asie des Nations en terminant deuxième du groupe E. Il s’agit de la 13e participation de l’équipe à la compétition, après son élimination lors de la dernière édition. Le Liban a atteint les quarts de finale à sept reprises.

VNA/CVN