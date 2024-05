Le paiement sans numéraire se développe rapidement au Vietnam

>> Les paiements sans numéraire augmentent de plus de 63%

>> Le paiement sans numéraire gagne du terrain au Vietnam

Le thème de la Journée sans numéraire 2024 est « Promouvoir des paiements autres qu'en espèces sûrs et sécurisés ».

Selon Le Anh Dung, directeur adjoint du Département des paiements de la Banque d'État du Vietnam, il existe 182 millions de comptes de paiement personnels au Vietnam à la fin de 2023, dont 87,08 % des adultes possèdent des comptes de paiement. Plus de 147 millions de cartes bancaires sont en circulation et 32,77 millions de portefeuilles électroniques sont actifs.

Photo : CTV/CVN

Les paiements effectués via Internet et les services bancaires mobiles ont augmenté respectivement de 52% et 103,3% au cours de la période 2021-2023. Les paiements via QR Code ont bondi de 170%.

Au cours des quatre premiers mois de cette année, les paiements sans numéraire ont augmenté de 57,11% en volume et de 39,59% en valeur par rapport à la même période de l'année dernière, tandis que les transactions via les distributeurs automatiques ont chuté de 14,15% en volume et de 7,84% en valeur. Parallèlement à l'essor des paiements autres qu'en espèces, il est essentiel d'assurer la sécurité, a déclaré Le Anh Dung.

Les banques font la promotion de la technologie de vérification électronique Know Your Customer (eKYC). La Banque d'État du Vietnam a décidé que les transactions bancaires en ligne d'un montant de 10 millions de dongs ou plus doivent être vérifiées par authentification biométrique. Le Anh Dung a déclaré que ce règlement vise à protéger les utilisateurs et non à causer des difficultés.

Nguyen Hoang Long, directeur adjoint de la Société nationale de paiement du Vietnam (NAPAS), a déclaré que la NAPAS élaborait un ensemble de procédures de coordination pour les banques sur la base des réglementations en vigueur, afin que les banques puissent se coordonner pour traiter les transactions présentant des signes de fraude.

La Journée sans espèces du 16 juin, un événement annuel lancé en 2019, est organisée par le Département des paiements de la Banque d'État du Vietnam et le journal Tuoi Tre (Jeunesse).

Une conférence sur le renforcement de la sécurité et de la sûreté des paiements sans numéraire se tiendra le 14 juin.

VNA/CVN