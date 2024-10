La 1re exposition internationale des semi-conducteurs au Vietnam prévue en novembre

Ayant pour thème "Élever le niveau du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs", l'événement, le premier du genre au Vietnam, sera organisé par le NIC, relevant du ministère du Plan et de l'Investissement, l'Association de l'industrie des semi-conducteurs (SEMI) - une organisation mondiale comptant plus de 3.000 entreprises membres et 1,5 million d’experts dans la chaîne d’approvisionnement de la conception, de la fabrication de semi-conducteurs et d’électronique dans le monde.

S'exprimant lors d'une conférence de presse pour annoncer cet événement, tenue le 23 octobre, le directeur du NIC, Vu Quôc Huy, a déclaré que l'événement favoriserait la coopération internationale afin de mobiliser des ressources pour le développement de l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs.

L'événement mettra également en relation des entreprises nationales et étrangères pour développer un écosystème industriel de soutien et attirera les investissements des plus grandes sociétés mondiales dans le domaine des semi-conducteurs.

Linda Tan, présidente de SEMI d’Asie du Sud-Est, a estimé que SEMIExpo Vietnam 2024 était un événement important pour le Vietnam car il s'agissait d'un pays émergent dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.

Elle a souligné qu'avec le fort soutien du gouvernement et avec l'accent mis sur le développement d'un écosystème de semi-conducteurs solide, le Vietnam était prêt à apporter une contribution significative à la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Cet événement sert de plate-forme de collaboration, d'innovation et de partenariats stratégiques. SEMI souhaite également contribuer à la prochaine phase de croissance de l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam et dans la région de l'Asie du Sud-Est, a-t-elle déclaré.

Selon SEMI, le marché vietnamien des semi-conducteurs devrait atteindre 7,01 milliards d'USD d'ici 2028, avec un solide taux de croissance annuel de 6,69% pour la période 2023-2028.

SEMIExpo Vietnam 2024 devrait voir la participation de grandes sociétés de technologie de semi-conducteurs dans le monde et au Vietnam telles que Global Foundries, Amkor, AMD, Lam Research, Coherent, Cadence, KLA, Synopsys, Intel, Marvell, Onsemi Qorvo et FPT. Il devrait également accueillir environ 5.000 délégués.

VNA/CVN