Ouverture de la 4e exposition internationale Vietbuild 2024 à Hô Chi Minh-Ville

La 4 e exposition internationale Vietbuild à Hô Chi Minh-Ville sur le thème "Construction - Machines - Équipements industriels et décoration intérieure et extérieure", se tient dans le 11 e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, du 23 au 27 octobre.

Cette édition sera la 8e d'une série de 10 expositions internationales en 2024, organisées dans trois régions du pays, et contribuera à célébrer le 66e anniversaire de la Journée traditionnelle de l'industrie de la construction vietnamienne (1958 - 2024).

L’exposition vise à soutenir les entreprises dans la reprise de la production et des affaires, à favoriser les échanges commerciaux, à connecter l'offre et la demande ainsi que la technologie via les plateformes numériques et l'économie numérique. Elle contribuera également au développement économique post-pandémique, tout en assurant la stabilité et la croissance du marché en 2024 conformément à la politique du gouvernement.

L'exposition présentera une grande variété de produits issus des secteurs de la construction, des équipements industriels, et de la décoration intérieure et extérieure, avec de nombreux programmes d'activités pratiques à l'intention des entreprises pour les aider à s'intégrer au marché et à se développer à l'international.

En 2024, bien que la situation socio-économique reste marquée par de nombreux défis, les évolutions économiques positives au Vietnam ont encouragé un grand nombre d'entreprises spécialisées dans la construction, l'industrie, ainsi que la décoration intérieure et extérieure, à participer activement à l'événement. Elles convergeront vers Hô Chi Minh-Ville pour présenter de nouveaux produits, services, ainsi que leurs récentes réalisations et leurs processus de croissance.

L'exposition réunira plus de 1000 stands présentant des produits et technologies de pointe, avec la participation de marques de divers pays. Le salon international Vietbuild continuera de répondre aux besoins des entreprises dans le contexte actuel, en soutenant activement la promotion commerciale et le transfert de technologie, contribuant ainsi au développement durable de l'industrie de la construction vietnamienne à travers une large gamme de produits variés.

Lors de Vietbuild 2024 à Hô Chi Minh-Ville, la majorité des produits exposés auront fait l'objet de recherches approfondies par les entreprises, tenant compte des attentes du marché. Les matériaux de construction et les éléments de décoration intérieure et extérieure afficheront de nouveaux designs, des caractéristiques et une qualité améliorée afin de répondre aux besoins croissants liés au logement, à la construction et à la décoration. Ils seront en phase avec les principes de développement durable, de protection de l'environnement, tout en améliorant la qualité de vie, en mettant en valeur tradition, écologie et modernité.

Les entreprises organiseront divers programmes d'échanges et des forums d'affaires sur leurs stands avec les visiteurs et consommateurs, offrant des conseils sur les produits, technologies, solutions technologiques et conceptions architecturales en fonction des besoins. De plus, des signatures de contrats et accords de coopération économique auront lieu durant l'événement.

Texte et photo : Minh Thu/CVN