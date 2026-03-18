Les missions diplomatiques à l’étranger doivent jouer un rôle de précurseurs

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a examiné, lors de sa 55 e session, un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi sur les missions diplomatiques de la République socialiste du Vietnam à l’étranger.

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Le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a déclaré que le projet visait à remédier aux lacunes pratiques, à institutionnaliser les nouvelles politiques du Parti et de l’État et à renforcer le professionnalisme et l’efficacité des missions à l’étranger, conformément aux objectifs de décentralisation, de délégation de pouvoir et de diplomatie moderne.

Photo : VNA/CVN

Le projet de loi, composé de deux articles, vise à élargir les fonctions des missions diplomatiques afin de couvrir les nouveaux domaines de coopération, les affaires juridiques, les échanges entre les peuples, le soutien aux entreprises, le suivi des engagements internationaux et la promotion de la langue vietnamienne à l’étranger. Il autorise également les missions à signer des accords de coopération avec des partenaires étrangers, à renforcer les mécanismes de coordination et à améliorer les politiques relatives au personnel et à leurs familles.

Ce texte ne contient pas de dispositions relatives aux procédures administratives et omet également certaines dispositions spécifiques afin d’assurer la cohérence avec le système juridique, comme la suppression de la disposition relative à la délivrance de documents de voyage par les missions diplomatiques.

Les dépenses supplémentaires annuelles du budget de l’État pour la mise en œuvre de cette loi sont estimées à 179,6 milliards de dôngs (6,82 millions de dollars), principalement destinées à améliorer les avantages sociaux du personnel des missions.

Un examen préliminaire mené par la Commission de la défense nationale, de la sécurité et des relations extérieures de l’Assemblée nationale a conclu à la conformité du projet de loi avec les directives du Parti en matière d’intégration internationale, de simplification administrative, de décentralisation, d’innovation et de transformation numérique, tout en recommandant un examen juridique plus approfondi afin d’en assurer la cohérence.

Les législateurs ont approuvé l’élargissement des responsabilités des missions, mais ont appelé à des réglementations plus claires concernant les domaines de coopération, les mécanismes de soutien financier pour la promotion de la langue et de la culture vietnamiennes à l’étranger, les indemnités des fonctionnaires exerçant plusieurs juridictions et les politiques de soutien aux frais de scolarité des enfants du personnel.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné que les missions diplomatiques à l’étranger doivent renforcer leur diplomatie économique et numérique, notamment en fournissant des alertes précoces sur les barrières commerciales et les mesures correctives commerciales afin d’aider les entreprises vietnamiennes à réagir de manière proactive.

Il a insisté sur le fait que les missions doivent jouer un rôle « non seulement de fournisseurs d’informations, mais aussi de précurseurs » dans le cadre des accords de libre-échange de nouvelle génération, tandis que la protection des citoyens doit s’orienter vers des mécanismes de prévision proactive et de réponse rapide.

Le législateur suprême a également souligné la nécessité de renforcer l’autorité des ambassadeurs en tant que coordinateurs généraux de tous les fonctionnaires détachés des différents ministères afin de garantir des opérations unifiées. Il a proposé d’ajuster les indemnités de subsistance en fonction de l’inflation mondiale et d’ajouter des dispositions pour moderniser les missions par la transformation numérique.

Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a constaté que, malgré les financements disponibles, la mise en œuvre des projets d’infrastructure des missions à l’étranger se heurte à des difficultés en raison du manque de personnel spécialisé, suggérant des dispositions légales plus claires ou un mécanisme de mise en œuvre unifié.

VNA/CVN