Hanoï distingue les meilleures plumes de l’édification du Parti

À l’occasion du 96 e anniversaire de la fondation du Comité du Parti de la ville de Hanoï (17 mars 2026), le Comité municipal du Parti a organisé le même jour la cérémonie de remise de la 8 e édition du Prix de la presse sur l’édification du Parti et du système politique de la capitale pour l’année 2025.

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Photo : Phuong Nga/CVN

La cérémonie s’est déroulée en présence de Nguyên Duy Ngoc, membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, ainsi que de plusieurs membres du Comité central du Parti, dont Hoàng Trung Dung, vice-président de la Commission centrale de l’Organisation ; Lê Quôc Minh, rédacteur en chef du journal Nhân Dân (Le Peuple), vice-président de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses, président de l’Association des journalistes du Vietnam ; Trân Thanh Lâm, vice-président de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses ; et Nguyên Thanh Lâm, directeur général de la Télévision vietnamienne.

Photo : Phuong Nga/CVN

Une participation en nette progression

Pour cette 8e édition, le concours a reçu 323 œuvres issues de 36 organes de presse, soit 139 œuvres et dix organes de presse supplémentaires par rapport à 2024.

Les travaux soumis se répartissent entre 83 articles de presse écrite, 206 de presse électronique, six productions radiophoniques et 28 reportages télévisés, témoignant d’un intérêt et d’une mobilisation croissants des médias autour de cette initiative.

Au-delà de l’augmentation du nombre de contributions, la qualité des œuvres a également progressé de manière notable. De nombreux travaux se distinguent par leur rigueur, leur profondeur théorique et leur ancrage dans les réalités du terrain, en phase avec les priorités politiques de la ville.

Photo : Phuong Nga/CVN

Les auteurs ont adopté des angles variés : reportages de terrain, analyses de politiques publiques, présentation de nouveaux modèles et d’initiatives innovantes en matière de construction du Parti.

Les contenus abordent des enjeux majeurs tels que la mise en œuvre de la Résolution N°15 du Politburo sur l’orientation et les missions de développement de Hanoï à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045 ; l’application de la Loi sur la capitale ; la rationalisation de l’appareil administratif ; le renforcement de l’efficacité du système politique ; la réforme administrative et la transformation numérique ; ou encore l’amélioration de la qualité des cellules du Parti et de l’éthique du service public.

Plusieurs œuvres mettent en lumière les évolutions positives observées à la base, valorisant des modèles exemplaires, des méthodes innovantes et des figures marquantes dans les domaines de la direction, de la gestion et du service à la population.

L’essor du numérique

L’un des faits marquants de cette édition réside dans la montée en puissance des formats numériques. Les médias en ligne ont largement recours à des formes modernes telles que les Megastory, E-magazine, infographies interactives et vidéos.

Ces nouveaux modes de narration enrichissent la transmission de l’information et rendent les thématiques liées à l'édification du Parti plus accessibles et attractives pour le public. Ils traduisent également le sens des responsabilités, l’engagement et la solidité politique des journalistes mobilisés autour de ce sujet stratégique pour la capitale.

Photo : Phuong Nga/CVN

Le jury de présélection a retenu 80 œuvres provenant de 30 organes de presse pour la phase finale : 44 émanant des médias de Hanoï et 36 des organes de presse centraux, ministériels, sectoriels et locaux.

À l’issue des délibérations, le jury final a distingué deux organes de presse ex æquo au titre d’excellence et décerné 34 prix : un Prix spécial, trois Prix A, cinq Prix B, sept Prix C, trois Prix thématiques et quinze Prix d’encouragement.

Deux groupes d’auteurs de l’Agence Vietnamienne d’Information ont remporté le deuxième prix (prix B) et troisième prix (prix C) pour les œuvres intitulées "Empreinte d’un mandat : aspiration à une nouvelle envergure" et "Un tournant stratégique pour l’essor de Hanoï".

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution, le secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hanoï, Nguyên Van Phong, a souligné qu’après huit années d’existence, le prix a consolidé son prestige et son rayonnement, devenant un forum majeur permettant à la presse de participer directement à l’édification du Parti.

Les œuvres en lice en 2025 ont couvert de manière globale les axes prioritaires de l’édification du Parti et du système politique de la capitale : renouvellement des méthodes de direction des comités du Parti, amélioration de la qualité des cellules de base, renforcement du corps des cadres, contrôle du pouvoir, lutte contre la corruption et les pratiques négatives, promotion de la démocratie interne et consolidation de la discipline au sein du Parti.

À cette occasion, Nguyên Van Phong a officiellement lancé la 9e édition du Prix, prévue pour 2026, appelant les journalistes et les organes de presse nationaux et hanoïens à poursuivre leur engagement et à participer activement au concours.

Phuong Nga/CVN