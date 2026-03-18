Le 10e échange amical de défense frontalière Vietnam - Chine : un programme chargé

Les activités du 10ᵉ excercice d'échange d'amitié en matière de défense frontalière Vietnam - Chine ont officiellement commencé le 18 mars, avec un programme de deux jours visant à renforcer la coopération militaire entre les deux pays.

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L’événement se déroule à la fois dans la province vietnamienne de Quang Ninh et dans la région autonome Zhuang du Guangxi, en Chine, en présence du ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang, et de son homologue chinois, Dong Jun.

Photo : qdnd/CVN

À Quang Ninh, les activités du 18 mars ont débuté par une cérémonie d’accueil de la délégation chinoise au poste frontière international de Mong Cai, sur le pont Bac Luan I. Les deux ministres ont ensuite participé à plusieurs activités conjointes, notamment la plantation d’arbres de l’amitié, le lancement des travaux d’un dispensaire dans la commune de Hai Son, ainsi que des visites au lycée Tran Phu et au poste de garde-frontière de Tra Co. Les entretiens officiels ont été organisés avant la cérémonie de départ de la délégation chinoise sur le pont Bac Luan II.

En Chine, les principales activités prévues le 19 mars comprennent une cérémonie d'accueil de la délégation vietnamienne au poste frontière international de Dongxing ; une visite des deux ministres de la Défense dans une compagnie de gardes-frontières, où ils planteront également des arbres de l'amitié ; et le lancement d'un exercice conjoint de patrouille et d'entraînement dans le golfe du Tonkin.

Les deux parties visiteront également une stèle commémorative, un mur d'exposition retraçant le point de départ de la piste Hô Chi Minh en mer, ainsi que des entreprises locales. Par ailleurs, les délégations déposeront des gerbes au mémorial des morts des forces révolutionnaires populaires Vietnam-Chine, avant la cérémonie d'adieu de la délégation vietnamienne au poste frontière international de Dongxing.

L'un des temps forts de cet échange annuel est l'exercice conjoint de patrouille et d'entraînement dans le golfe du Tonkin, impliquant les marines des deux pays.

L’un des temps forts de cette édition est l’exercice naval conjoint. La Marine populaire du Vietnam a déployé les frégates 015 Tran Hung Dao et 012 Ly Thai To, appartenant à la Brigade 162 de la 4ᵉ Région navale, pour collaborer avec la Marine de l’Armée populaire de libération chinoise lors d'activités conjointes.

Cet échange annuel constitue une initiative importante de diplomatie de défense se déroulant dans les provinces frontalières des deux pays qui, au fil du temps, n'a cessé de s'étendre et de s'approfondir, proposant un large éventail d'activités pratiques et significatives. Il revêt une grande importance politique, bénéficie du soutien des dirigeants à tous les niveaux et de l’opinion publique des deux pays, et attire l’attention de la communauté internationale.

À chaque édition, la coopération en matière de défense Vietnam - Chine a enregistré des progrès significatifs, contribuant à approfondir les relations entre les deux pays et leurs forces armées.

VNA/CVN