Le Vietnam promeut sa coopération avec la CLATE

L'ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngo Minh Nguyet, a reçu le 17 mars Julio Fuentes, président de la Confédération des travailleurs de l'État pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CLATE), au siège de l'ambassade à Buenos Aires.

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Lors de cette rencontre, Julio Fuentes a rappelé que la CLATE, fondée en 1967, est une organisation syndicale internationale majeure, regroupant actuellement 87 syndicats du secteur public. Représentant près de 5,3 millions de membres dans 20 pays d’Amérique latine et des Caraïbes, la Confédération mène activement diverses initiatives de coopération internationale.

Photo : VNA/CVN

Le président a particulièrement souligné les efforts récents visant à renforcer les liens avec les nations asiatiques, l'une des priorités stratégiques dans un contexte de mondialisation et d’intégration croissante.

Pour sa part, l'ambassadrice Ngo Minh Nguyet a remercié son interlocuteur pour cette visite et pour l’intérêt porté à la coopération avec le Vietnam. Elle a présenté un panorama de la situation politique, économique et sociale du pays et rappelé que la Confédération générale du Travail du Vietnam (CGTV) constitue une organisation socio-politique majeure représentant la classe ouvrière et les travailleurs. La CGTV a pour mission de protéger les droits et intérêts des travailleurs, de promouvoir le dialogue employeurs-employés et de contribuer au bien-être social, soutenant ainsi le développement économique et la stabilité du Vietnam.

La discussion a porté notamment sur le renforcement de la coopération entre la CLATE et les syndicats vietnamiens. Les deux parties ont échangé sur les possibilités d’intensifier le partage d’expériences et d’informations, ainsi que l’organisation d’activités conjointes. La CLATE a exprimé son souhait de développer des échanges d’informations avec le Vietnam et les États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Les deux parties ont convenu d'intensifier leur coordination dans la mise en œuvre de projets de coopération, en mettant l'accent sur l'échange d'informations et la promotion des liens entre la CGTV et les organisations membres de la CLATE. Elles ont également exprimé leur volonté de créer des espaces académiques et de dialogue portant sur les modèles institutionnels, les politiques de développement et l’expérience vietnamienne dans la gestion d’une économie de marché à orientation socialiste.

VNA/CVN