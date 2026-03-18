Le président Luong Cuong reçoit trois nouveaux ambassadeurs

Le président de la République, Luong Cuong, a reçu le 18 mars à Hanoi les ambassadeurs du Cambodge, d’Arabie saoudite et de la Dominique qui sont venus lui présenter leurs lettres de créance.

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S’adressant à l’ambassadrice du Cambodge, Touch Pharat, le chef de l’État a exprimé sa conviction qu’avec son expérience diplomatique, elle contribuera activement au renforcement des relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et durable entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Soulignant la proximité géographique et les liens historiques étroits entre le Vietnam et le Cambodge, il a rappelé que, depuis l’établissement des relations diplomatiques le 24 juin 1967, les deux nations ont toujours fait preuve de solidarité et de soutien mutuel, tant dans la lutte pour l’indépendance nationale que dans l’œuvre actuelle de construction et de développement.

Le président a également réaffirmé la priorité constante accordée par le Vietnam au renforcement de ces relations traditionnelles.

Il a appelé à intensifier la confiance politique, les échanges de haut niveau, la coopération en matière de défense et de sécurité, ainsi que le développement d’une frontière de paix, de stabilité et de prospérité. Les deux parties sont également invitées à renforcer la connectivité économique globale et durable, à dynamiser le commerce, l’investissement, les infrastructures et les chaînes d’approvisionnement, avec pour objectif de porter les échanges bilatéraux à 20 milliards de dollars dans les meilleurs délais.

De son côté, l’ambassadrice Touch Pharat a salué les réalisations socio-économiques du Vietnam, notamment une croissance stable dépassant 8 % en 2025. Elle a réaffirmé la volonté de Phnom Penh de consolider davantage les relations bilatérales, tout en exprimant sa reconnaissance pour le soutien du Vietnam dans le passé comme dans le développement actuel du Cambodge.

Photo : VNA/CVN

Recevant ensuite l’ambassadeur d’Arabie saoudite, Thamer Mohammed al-Gosaibi, le président Luong Cuong a exprimé le souhait qu’il contribue activement à l’approfondissement des relations d’amitié et de coopération multiforme entre les deux pays.

Le chef de l’État a hautement apprécié le rôle et la position de l’Arabie saoudite dans le monde arabe et islamique, tout en saluant les avancées réalisées dans le cadre de la Vision 2030. Il a exprimé l’espoir d’un rétablissement rapide de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient, tout en remerciant Riyad pour son soutien à la sécurité des ressortissants vietnamiens.

Le dirigeant vietnamien a proposé d’élever les relations bilatérales au niveau stratégique, de renforcer la coopération en matière de défense, de sécurité, notamment dans les domaines de l’industrie de défense et de la cybersécurité, ainsi que de promouvoir les échanges économiques, en particulier dans les secteurs complémentaires tels que l’agriculture, les produits aquatiques et la logistique.

Il a également suggéré d’étudier la création au Vietnam d’un centre stratégique de stockage de pétrole brut pour l’Asie du Sud-Est, tirant parti de la position géographique et des infrastructures logistiques du pays.

L’ambassadeur saoudien a, pour sa part, salué les performances économiques du Vietnam et affirmé son engagement à promouvoir les échanges de haut niveau, à soutenir les entreprises vietnamiennes sur le marché saoudien et à concrétiser les accords de coopération existants, notamment dans le domaine du Halal.

Photo : VNA/CVN

Enfin, en recevant Jean-François Harvey, premier ambassadeur de la Dominique au Vietnam, le président Luong Cuong a souligné l’importance accordée par Hanoi au rôle de ce pays dans la région des Caraïbes et en Amérique latine.

Il a appelé à intensifier les échanges de délégations, à promouvoir la coopération économique, commerciale et culturelle, ainsi qu’à établir des cadres juridiques favorables aux investissements et aux affaires. Il a également souhaité que la Dominique soutienne le Vietnam dans le renforcement de ses relations avec la Communauté des Caraïbes (CARICOM).

L’ambassadeur Jean-François Harvey a indiqué que le Vietnam est le premier pays d’Asie du Sud-Est où la Dominique ouvre une ambassade, affirmant l’importance stratégique accordée à Hanoï. Il s’est engagé à œuvrer activement au développement des relations bilatérales dans les années à venir.

Le président Luong Cuong a réaffirmé que le Vietnam créera toutes les conditions favorables pour permettre aux ambassadeurs d’accomplir avec succès leur mission diplomatique dans le pays.

VNA/CVN