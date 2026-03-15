Élections législatives et locales

La diplomatie parlementaire au service de la cohésion de l'ASEAN

Le 15 mars 2026, le Vietnam organise les élections des députés de la XVI e législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires locaux pour le mandat 2026-2031. Cet événement politique majeur, au-delà de son importance nationale, attire une attention particulière des pays de l'Asie du Sud-Est.

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Photo : VNA/CVN

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Beni Sukadis, coordinateur principal à l'Institut indonésien d'études sur la défense et les stratégies (Lesperssi), a apprécié le rôle de plus en plus marquant de l'organe législatif vietnamien.

Selon l'expert indonésien, l'Assemblée nationale du Vietnam joue un rôle déterminant dans la construction du cadre juridique au service du développement économique, à travers l'adoption et la révision de lois sur l'investissement, le partenariat public-privé (PPP), la gestion foncière et la gouvernance numérique. Ces réformes contribuent à consolider un cadre juridique stable, à renforcer la confiance des investisseurs et à soutenir l’ajustement de l’économie vers les mécanismes du marché.

Au niveau local, les autorités ont fait preuve d’un rôle proactif dans la mise en œuvre des politiques de développement, en intensifiant la concurrence pour attirer les investissements directs étrangers (IDE), en améliorant la qualité des services administratifs et en accélérant la réalisation des projets d’infrastructures. Selon l'expert indonésien, la coordination étroite entre l’Assemblée nationale et les autorités locales a fortement renforcé le plan de développement économique du Vietnam fondé sur un modèle de croissance orienté vers les exportations. Ce modèle constitue non seulement un exemple pour le Vietnam, mais aussi pour de nombreux autres pays, en apportant des bénéfices concrets à l’économie et à la population.

Évaluant les avancées de l’Assemblée nationale du Vietnam ces dernières années, Beni Sukadis a relevé trois points marquants, dont le renforcement de la transparence parlementaire. Selon lui, la retransmission en direct des séances plénières, des auditions et des séances de questions au gouvernement illustre les efforts visant à rendre le processus décisionnel plus transparent et à renforcer la confiance du public.

Le deuxième point concerne la professionnalisation croissante des activités parlementaires. L’augmentation du nombre de députés à plein temps a permis de mieux répartir les responsabilités entre les commissions et d’améliorer la qualité de l’examen des projets de loi, notamment dans des domaines clés comme les infrastructures et la transformation numérique.

Photo : VNA/CVN

Le troisième point est le renforcement de l’application des technologies dans le processus législatif. L’Assemblée nationale a progressivement déployé des outils numériques pour la rédaction, la consultation et la coordination entre commissions, contribuant à accroître l'accès à l'information tout au long du processus législatif, notamment dans les domaines liés à l'investissement et à la croissance économique.

Évoquant les défis mondiaux, il a souligné que les organes législatifs jouent un rôle clé dans la traduction des objectifs à long terme en cadres juridiques et priorités budgétaires concrètes. Dans des domaines tels que le changement climatique, la transition énergétique et la transformation numérique, les parlements doivent adopter des réglementations sur les émissions, promouvoir les énergies renouvelables, protéger les données et encourager l’innovation, tout en supervisant l’action gouvernementale afin d’assurer la capacité d’adaptation face aux évolutions économiques mondiales.

En outre, la diplomatie parlementaire, notamment via l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), s'affirme comme un canal essentiel complétant la diplomatie d'État. Elle favorise l'harmonisation des cadres juridiques communs dans la région et renforce la cohésion institutionnelle au sein de la communauté de l'ASEAN.

Concernant les perspectives de coopération bilatérale, Beni Sukadis a souligné que le Vietnam et l’Indonésie disposent encore un large potentiel pour approfondir les relations parlementaires. Les deux parties pourraient renforcer les échanges d’informations et le partage d’expériences dans les activités législatives, la supervision et la prise de décisions sur les grandes questions nationales. Selon lui, un domaine prometteur concerne le renforcement des capacités des députés et du personnel d’appui parlementaire.

L’organisation de programmes de formation, de séminaires spécialisés, d’échanges d’experts ainsi que la multiplication des visites et contacts entre les organes législatifs des deux pays contribueront à améliorer la qualité du travail législatif et à approfondir le Partenariat stratégique global.

VNA/CVN