L’ASEAN et la Chine visent une coopération plus substantielle et efficace

L’ASEAN et la Chine cherchent à transformer leur potentiel et leur connectivité croissante en une coopération plus concrète, substantielle et efficace dans la période à venir, en s’appuyant sur une confiance mutuelle renforcée, une intégration économique accrue, une coopération élargie dans les domaines émergents et une intensification des échanges entre les peuples.

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Ce message a été délivré lors d’une cérémonie organisée le 15 septembre à Pékin pour marquer le 5e anniversaire du partenariat stratégique global ASEAN - Chine et le 35e anniversaire des relations de dialogue entre les deux parties. L’événement a été co-organisé par l’ambassade du Vietnam en Chine, en sa qualité de présidente du Comité de l’ASEAN à Pékin (ACB), et par l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger.

Photo : VNA/CVN

Intervenant lors de la cérémonie, Peng Qinghua, vice-président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, a déclaré que la Chine et l’ASEAN étaient de bons voisins, amis et partenaires partageant un avenir commun. Depuis l’établissement des relations de dialogue en 1991, les liens se sont fortement développés, faisant de ce partenariat l’un des plus substantiels et dynamiques de l’ASEAN.

Il a affirmé que la Chine était prête à collaborer avec l’ASEAN pour défendre les principes du Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), renforcer le dialogue, la confiance et la solidarité, faire progresser la version 3.0 de la Zone de libre-échange ASEAN - Chine (ACFTA) et mettre en œuvre efficacement le Partenariat économique régional global (RCEP). La coopération sera également élargie à des domaines tels que l’intelligence artificielle (IA), le développement vert, le tourisme, l’éducation, la culture et la santé.

Le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, a souligné que les relations ASEAN - Chine s’étaient approfondies au cours des 35 dernières années, couvrant les piliers politique et sécuritaire, économique et socioculturel. Ce partenariat bénéficie désormais à plus de deux milliards de personnes grâce à une coopération de plus en plus diversifiée dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la connectivité, de la transformation numérique, de l’agriculture, de l’éducation, de la santé, du tourisme et du développement durable.

Face à une situation mondiale complexe et imprévisible, il a appelé à renforcer la résilience et à poursuivre les efforts pour maintenir la paix et la stabilité par le dialogue, la confiance, le respect mutuel et le droit international. Il a salué les progrès réalisés dans les négociations sur le Code de conduite en mer Orientale (COC) et appelé à poursuivre les efforts en vue de sa conclusion rapide.

S’exprimant en tant que président de l’ACB, l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a souligné l’importance de l’année 2026 pour les relations entre l’ASEAN et la Chine, les deux parties devant célébrer des anniversaires marquants et mener diverses activités dans le cadre de l’« Année ASEAN - Chine 2026 ».

Il a proposé de mettre l’accent sur le renforcement de la connectivité à travers l’ACFTA 3.0, le RCEP et les liens au sein des chaînes d’approvisionnement ; sur une coopération concrète dans les domaines de l’économie numérique, de l’IA, du commerce électronique, des énergies propres et de l’innovation ; ainsi que sur le renforcement des fondements sociaux à travers les échanges entre collectivités locales, universités, instituts de recherche, organisations sociales et jeunes.

Le Vietnam continuera de collaborer avec les États membres de l’ASEAN afin d’apporter une contribution active et responsable au développement du partenariat stratégique global ASEAN-Chine, contribuant à transformer le potentiel et la connectivité en résultats tangibles au service de la paix, du développement et de la prospérité de la région.

VNA/CVN