Les médias argentins louent la victoire du 30 avril 1975 du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le journal ABC Mundial a rapporté que ces jours-ci, le peuple vietnamien célèbre le 49e anniversaire de la journée de la réunification nationale, un événement historique important marquant la fin de la guerre de résistance du peuple vietnamien contre les États-Unis et la libération du Sud.

Selon le journal, malgré les défis et les blessures persistantes de la guerre, le peuple vietnamien s'est efforcé de construire le pays. Au cours de ces dernières décennies, le Vietnam a connu une croissance économique impressionnante et une ouverture progressive au monde.

Grâce à sa mise en œuvre de la politique de Renouveau depuis 1986, le Vietnam a connu des progrès socio-économiques remarquables. En outre, sa participation aux accords de libre-échange et aux relations internationales en a fait un acteur majeur sur la scène mondiale.

Le même jour, le site web de la Radio nationale argentine (RNA) a publié un article du journaliste Gaston Fiorda sur ses impressions avec d'anciens combattants vietnamiens ayant participant à l'offensive générale de 1975, lors de sa récente visite au Vietnam.

Selon lui près d'un million de soldats, plus de deux millions de civils vietnamiens et plus de 58.000 soldats américains sont morts pendant la guerre. Cependant, le peuple vietnamien s'est relevé des ruines de la guerre et s'est efforcé de construire un pays de développement, de paix et d'intégration profonde avec le monde.

VNA/CVN