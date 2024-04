La province de Cao Bang et la ville chinoise de Baise discutent du renforcement de la coopération

Triêu Dinh Lê, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Cao Bang et président du Conseil populaire provincial, a déclaré que la réunion était l'occasion pour les deux organes élus par le peuple d'examiner la mise en œuvre de l'accord d'échange d'amitié bilatéral, de partager leurs expériences de travail et explorer les moyens de mettre en œuvre les engagements de coopération et les accords conclus entre le secrétaire du Comité provincial du Parti de Cao Bang et le secrétaire du Comité régional autonome Zhuang du Guangxi plus tôt cette année.

Il a souligné que sa province et Baise entretiennent des relations étroites. Parallèlement au développement du partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam - Chine, les échanges et la coopération entre Cao Bang et Baise se sont également développés et ont produit des résultats significatifs dans divers domaines, contribuant à l'amitié et à la confiance politique entre les deux pays.

Depuis que le Conseil populaire de Cao Bang et le Comité permanent de l'Assemblée populaire de Baise ont signé un accord d'échange d'amitié en mai 2023, les deux parties ont activement mis en œuvre des activités de coopération et obtenu des résultats fructueux qui génèrent des avantages concrets aux deux parties, a poursuivi le responsable.

L'année dernière, Cao Bang a signé 15 documents et accords avec des localités et partenaires chinois, envoyé 31 délégations en visite de travail en Chine et accueilli six délégations d'administrations et d'entreprises chinoises.

Des échanges à tous les niveaux, notamment entre les districts frontaliers des deux parties, ont été fréquents. En outre, les discussions sur la connectivité des transports ont également donné certains résultats, a noté Triêu Dinh Lê.

