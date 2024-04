Une délégation de l'ambassade d'Inde en visite de travail à Hoà Binh

Nguyên Phi Long l'a informé de la situation socioéconomique locale et des résultats de la coopération entre le Vietnam et l'Inde en général et entre Hoà Binh et des localités indiennes en particulier.

Appréciant l'aide de l'ambassade d'Inde au projet de construction d'une maison culturelle dans quartier de Chang Trong, commune de Hop Phong, district de Cao Phong, Nguyen Phi Long a souligné que ce projet contribuerait à l'amélioration de la qualité de la vie des habitants locaux.

Il a proposé à l'ambassadeur Sandeep Arya de jouer le rôle de passerelle entre des groupes, entreprises indiens et Hoa Binh.

De son côté, Sandeep Arya a exprimé le souhait de mettre en œuvre des programmes de coopération entre Hoà Binh et des organes, organisations partenaires de l'Inde dans les domaines de la culture, du tourisme, de l'économie, du commerce, de la formation et de l'éducation.

VNA/CVN