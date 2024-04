Le Comité central du Parti consent à la libération de Vuong Dinh Huê de ses fonctions

Le Comité central du Parti du XIII e mandat s’est réuni vendredi 26 avril à Hanoï pour examiner et se prononcer sur le souhait de se libérer de ses fonctions, de cesser ses activités publiques émis par le camarade Vuong Dinh Huê, membre du Politburo et président de l’Assemblée nationale de la XV e législature (2021-2026).

Photo : VNA/CVN

Le camarade Vuong Dinh Huê est un dirigeant clé du Parti et de l’État, bien formé et chargé d’occuper de nombreux postes de direction importants du Parti et de l’État. Cependant, selon les rapports de la Commission centrale du contrôle du Parti et des agences compétentes, il a violé les règles du Parti relatives aux choses interdites aux membres du Parti et à la responsabilité en matière d’exemplarité des cadres et des membres du Parti, notamment des membres du Politburo, du Secrétariat, du Comité central du Parti, à la responsabilité de chef hiérarchique conformément aux règles du Parti et aux lois de l’État.

Ses fautes et violations ont entraîné une mauvaise opinion publique et porté atteinte à la réputation du Parti, de l’État et de sa personne. Conscient de ses responsabilités envers le Parti, l’État et le peuple, il a présenté une demande de se libérer de ses fonctions et de cesser ses activités publiques.

En vertu des règles en vigueur du Parti et de l’État et tenant compte du souhait du camarade Vuong Dinh Huê, le Comité central du Parti a accepté de libérer le camarade Vuong Dinh Huê de ses fonctions de membre du Politburo, membre du Comité central du Parti du XIIIe mandat, président de l’Assemblée nationale de la XVe législature (2021-2026).

Le Comité central du Parti a aussi décidé de sanctionner le camarade Lê Viêt Chu, ancien membre du Comité central du Parti du XIIe mandat, ancien secrétaire du Comité du Parti de la province de Quang Ngai (Centre).

Le camarade Lê Viêt Chu a fait preuve de dégradation de l’idéologie politique, de la moralité, du mode de vie, violé gravement des règles du Parti et des lois de l’État dans l’exécution des fonctions et tâches assignées, des règles relatives aux choses interdites aux membres du Parti et à la responsabilité en matière d’exemplarité. Il s’est livré à des pratiques malsaines, a accepté des pots-de-vin, ce qui a entraîné de graves conséquences, une mauvaise opinion publique et porté atteinte à la réputation des organisations du Parti et des autorités locales.

Tenant compte des contenus, la nature, le degré de gravité, les causes de ses violations ; sur la base des règles du Parti sur la discipline des organisations et des membres contrevenants du Parti, le Comité central du Parti a décidé de sanctionner le camarade Lê Viêt Chu sous forme de l’expulsion du Parti.

Le Comité central du Parti a chargé le Politburo de donner instruction aux organes concernés de mettre en œuvre les procédures prescrites.

VNA/CVN