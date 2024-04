Un Professeur américain et son parcours pour "faire la paix au Vietnam"

Ron Carver n'a cessé de poursuivre la lutte pour la "paix" au profit du peuple vietnamien. Selon lui, d'anciens combattants américains peuvent rencontrer le peuple vietnamien, les anciens combattants vietnamiens, les historiens et les étudiants pour aider à guérir les blessures de la guerre.

Il a travaillé sans relâche pour publier le livre Waging Peace in Vietnam en vietnamien sous le titre Fighting for Peace (Tranh dâu cho hoa binh).

Avec un groupe d'anciens combattants, d'historiens et d'universitaires américains, Ron Carver a mené de nombreux projets humanitaires au Vietnam, apportant un soutien concret aux Vietnamiens touchés par la guerre et les catastrophes naturelles.

À l'occasion du 10e anniversaire du partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis (2013-2023), Ron Carver et trois de ses compatriotes américains ont reçu l'insigne "Pour la paix et l'amitié entre les nations" pour leur contribution à la prévention de la guerre américaine au Vietnam, au règlement des conséquences de la guerre, à la réconciliation et au renforcement des relations entre les peuples vietnamien et américain. C'est la plus haute distinction de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, qui reconnaît les contributions significatives à la paix, à la solidarité, à l'amitié et à la coopération entre le peuple vietnamien et d'autres nations.

Dans une conversation récente avec un correspondant de l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Ron Carver a abordé des bonnes relations entre les deux pays après l’établissement du partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable en 2023.

Il a souligné que les relations entre les deux peuples étaient très importantes depuis la fin de la guerre. Les Américains, en particulier les anciens combattants, ont apporté des fournitures médicales et ont aidé à construire des dispensaires et des écoles au Vietnam dès la fin de la guerre. Depuis lors, des Américains épris de paix ont commencé à venir au Vietnam et à participer au déminage des munitions non explosées laissées par leur pays.

Il s'est dit ravi que ces efforts du peuple américain aient reçu davantage d'aide de la part de son gouvernement, ce que tout pays devrait faire.

Ron Carver a estimé que le peuple américain devrait continuer à assumer ses responsabilités et à soutenir le peuple vietnamien pour faire face aux lourdes conséquences de la guerre.

Au cours des huit dernières années, il s'est rendu au Vietnam plus de 10 fois pour mettre en œuvre des projets sur le règlement et l'éducation de l'héritage de la guerre. Lui et de nombreux autres Américains épris de paix se sont engagés à consacrer toute leur vie au voyage de ''Faire la paix au Vietnam''.

Pour lui et d'autres Américains pacifistes, cette guerre n'est pas encore terminée.

