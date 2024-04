Les dirigeants rendent hommage au Président Hô Chi Minh

Une délégation de dirigeants du Parti, de l’État, de l'Assemblée nationale, du gouvernement, et du Front de la Patrie du Vietnam, a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée, le 26 avril à l’occasion des 49 ans de la libération du Sud et de la réunification nationale.

Elle comprenait notamment le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, la permanente du secrétariat du Parti Truong Thi Mai, du président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Dô Van Chiên, la présidente par intérim Vo Thi Anh Xuân.

La délégation a exprimé sa profonde gratitude, commémorant les grandes contributions du Président Hô Chi Minh à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation. Il a consacré toute sa vie au peuple et au pays, conduisant le Parti et le peuple vietnamien à remporter de glorieuses victoires.

La délégation a déposé une gerbe de fleurs avec l'inscription "Se souvenir à jamais du grand Président Hô Chi Minh".

L'histoire du pays est marquée à jamais par ce moment, le 30 avril 1975 à 11h30, lorsque le drapeau révolutionnaire a été hissé sur le toit du Palais de l'Indépendance, le dernier bastion du gouvernement fantoche de Sài Gon. Le Sud était totalement libéré et le Vietnam réunifié.

Quarante neuf ans après sa libération, le Vietnam a progressé, passant d'un pays pauvre à l'un des pays à la croissance la plus rapide dans la région et même dans le monde, surmontant toutes les difficultés et défis pour remporter des victoires significatives.

Les délégués sont ensuite allés fleurir le Mémorial dédié aux Héros morts pour la Patrie dans la rue Bac Son, à Hanoï. La gerbe de fleurs déposée au mémorial des martyrs pour la Patrie portait l’inscription ''Se souvenir à jamais des Héros morts pour la Patrie''.

Dans la même matinée, les délégations de la Commission militaire centrale du ministère de la Défense, du Comité du Parti du ministère de la Police, du Comité du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire de Hanoï… sont également venues rendre hommage au Président Hô Chi Minh et aux Morts pour la Patrie.

