Réveiller les potentiels du tourisme culturel au Vietnam

Le tourisme culturel au Vietnam, en se concentrant sur les valeurs patrimoniales et la culture culinaire, attire non seulement des visiteurs étrangers mais aussi des jeunes du pays souhaitant présenter la culture nationale aux amis étrangers.

>> Un nouvel élan pour les industries culturelles au Vietnam

>> Les jeunes peuvent exploiter le patrimoine pour développer le tourisme

>> Quand les jeunes pratiquent le tourisme culturel

Photo : VNA/CVN

Outre une bonne trentaine de patrimoines reconnus par l'UNESCO, le Vietnam compte plus de 40.000 monuments et sites de reliques. En outre, les fêtes traditionnelles, les villages de métiers, et les diverses cultures culinaires des régions..., sont tous des trésors inestimables à exploiter pour le développement du tourisme culturel, selon Hà Van Siêu, directeur adjoint de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam.

Toujours selon lui, c'est la diversité de la culture, des modes de vie et l'interférence des cultures orientales et occidentales qui créent le caractère unique de la cuisine vietnamienne, adaptée aux divers goûts des visiteurs. En outre, la cuisine de rue devient un atout du Vietnam, offrant une expérience unique aux touristes.

Selon les estimations de World Food Tourism Association (WFTA), 81% des touristes internationaux souhaitent découvrir la cuisine locale. Ils sont prêts à consacrer en moyenne de 25 à 35% de leur budget à la nourriture et aux boissons au cours de leur voyage. De nombreux plats vietnamiens célèbres tels que le pho, le banh mi, le bun cha et le banh cuôn ont été mis à l'honneur sur de nombreuses chaînes médiatiques internationales prestigieuses et sont devenus des "messagers" touristiques du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Hà Van Siêu a rappelé que ces dernières années, le tourisme vietnamien avait été mis à l'honneur à plusieurs reprises dans de nombreux sondages et récompenses internationaux.

De 2018 à 2020, le Vietnam a reçu plusieurs titres, dont "Première destination d'Asie", "Meilleure destination asiatique pour le patrimoine, la culture et la cuisine" par World Travel Awards (WTA). En 2023, le Vietnam a été élu "Meilleure destination asiatique pour le patrimoine, la culture et la cuisine", toujours par la WTA, a-t-il précisé.

Selon Vu Van Tuyên, directeur général de la Sarl touristique Travelogy Vietnam, les identités culturelles des régions, des groupes ethniques et des pays constituent des éléments créant l'attractivité pour les touristes. La découverte des patrimoines culturels au Vietnam est la deuxième activité la plus populaire auprès des visiteurs étrangers, après le tourisme de villégiature.

Photo : VNA/CVN

Vu Van Tuyên a cité la baie de Ha Long, (dans la province de Quang Ninh), la ville de Huê (dans la province de Thua Thiên Huê), le complexe paysager de Tràng An (dans la province de Ninh Binh) comme des exemples typiques d'exploitation efficace du patrimoine pour le développement du tourisme.

L'année dernière, l'ensemble des monuments de Huê, inscrit au patrimoine culturel mondial en 1993, a accueilli 2,28 millions de visiteurs. La baie de Ha Long, patrimoine naturel mondial depuis 1994 et le complexe paysager de Tràng An, inscrit au patrimoine mondial culturel et naturel de l'UNESCO en 2014, ont respectivement accueilli près de 2,7 et 6,6 millions de visiteurs.

Vu Thê Binh, président de l'Association vietnamienne du tourisme (Vietnam Tourism Association), a constaté que les programmes artistiques racontant la culture et l'histoire locales étaient attractifs auprès de nombre de visiteurs.

Un point culminant dans le développement du tourisme culturel est la tendance croissante pour de plus en plus de jeunes à participer avec enthousiasme à la préservation et à la diffusion des bonnes valeurs culturelles du Vietnam et de son peuple à travers le tourisme.

Photo : VNA/CVN

On peut citer quelques projets touristiques créés par des jeunes comme le modèle d'écotourisme Khanh So ECO (dans la province de Khanh Hoà), des modèles de tourisme vert à Cân Gio (à Hô Chi Minh-Ville), ou plusieurs autres à Tuyên Quang, ainsi que la présentation de la culture traditionnelle via TikTok à Lào Cai.

Le tourisme culturel se base sur l'exploitation des valeurs culturelles traditionnelles, contribuant à leur préservation et à leur promotion, honorant aussi les nouvelles valeurs culturelles de l'humanité. Le développement du tourisme associé à la préservation et à la promotion des patrimoines culturels constitue depuis de nombreuses années une politique et une orientation majeures du Parti et de l’État du Vietnam.

VNA/CVN