Le Premier ministre ordonne la finalisation des documents normatifs en attente d’ici avril 2025

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, ce vendredi 7 mars à Hanoï, une conférence visant à diffuser et à mettre en œuvre les lois et résolutions récemment adoptées par la XVᵉ Assemblée nationale (AN) lors de sa 9ᵉ session extraordinaire.

Lors de cette session, l'Assemblée nationale a approuvé quatre lois et cinq résolutions portant sur la réorganisation de l’appareil d’État, la promulgation de textes normatifs juridiques, des mécanismes et politiques spécifiques, importants, urgents et nécessaires pour répondre aux nouvelles problématiques et tendances émergentes, le développement des sciences et technologies, le développement des réseaux ferroviaires urbains à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, ainsi que le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Parti et l'État accordaient une attention particulière à la construction des institutions et des lois et dirigeaient activement leur mise en œuvre.

Le gouvernement a chargé les vice-Premiers ministres de superviser directement l’examen des problèmes à résoudre et des contenus à compléter rapidement et efficacement. Ils devront également élaborer et promulguer des textes réglementaires détaillant les lois et résolutions, à finaliser d’ici mars 2025 et achever l’élaboration des textes normatifs juridiques en attente d’ici avril 2025.

Remerciant l'Assemblée nationale, les agences concernées, les experts, les scientifiques, ainsi que les citoyens et les entreprises ayant apporté des contributions à l'élaboration des lois dans le respect des réglementations et des exigences de qualité, le Premier ministre a exhorté les parties prenantes à être attentives aux commentaires et réactions des acteurs concernés.

Le chef du gouvernement a demandé aux ministres, aux chefs de secteur, aux agences et aux autorités locales de mobiliser les ressources humaines, le temps et les moyens financiers nécessaires pour améliorer la qualité et assurer l’avancement de la rédaction des documents juridiques. Il a également insisté sur l’importance de la communication et de la vulgarisation des politiques publiques, notamment en ce qui concerne l’analyse des questions nouvelles et complexes.

Il a préconisé une coordination harmonieuse et efficace entre les différentes institutions politiques, ministères et administrations locales afin de répondre aux besoins concrets du pays et mobiliser les ressources disponibles.

Enfin, il a souligné que le perfectionnement des institutions et du cadre législatif devait s’inscrire dans la ligne directrice du Parti, favoriser la créativité individuelle et collective, prendre en compte les avis des professionnels et des citoyens, et s’inspirer des connaissances et expériences internationales...

