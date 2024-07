Ouverture du procès en première instance d’une affaire de manipulation massive de titres

Ces 50 personnes sont accusés de "manipulation boursière", "appropriation frauduleuse de biens", "abus de pouvoirs ou de fonctions dans l'exercice de fonctions officielles" et "diffusion intentionnelle de fausses informations ou dissimulation d'informations dans le cadre d'activités liées aux valeurs mobilières".

Photo : VNA/CVN

Le tribunal a convoqué 30.403 investisseurs ayant acheté des actions ROS en tant que victimes, et 63.092 autres détenant actuellement des actions ROS en tant que parties ayant des droits et obligations connexes – le plus grand nombre de personnes convoquées jamais connu auparavant.

Trinh Van Quyêt, ancien président du conseil d'administration de FLC Group JSC et ancien président de Bamboo Airways Joint Stock Company, et ses deux jeunes sœurs Trinh Thi Thuy Nga et Trinh Thi Minh Huê, ainsi que cinq subordonnés, sont poursuivis pour "appropriation frauduleuse de biens" et "manipulation boursière".

Les 42 autres accusés sont poursuivis pour "appropriation frauduleuse de biens", "manipulation boursière", "abus de pouvoirs ou de fonctions dans l'exercice de fonctions officielles" et "diffusion intentionnelle de fausses informations ou dissimulation d'informations dans le cadre d'activités liées aux valeurs mobilières".

Selon l'acte d'accusation, Trinh Van Quyêt avait ordonné à ses subordonnés à la société Faros de mener des actes frauduleux afin de faire croire que Faros dispose d’un capital social de 4,3 billions de dôngs, alors qu’en réalité, la société n’en avait que 1,5 milliard de dôngs (59.200 USD).

Ils avaient ensuite complété les procédures de cotation et avaient vendu 391.155.480 actions à 30.409 investisseurs sur HOSE, s'appropriant plus de 3.621 milliards de dôngs.

En outre, Trinh Van Quyêt avait ordonné à Trinh Thi Minh Huê et à ses complices d'utiliser l'identité de 45 personnes, qui étaient des employés du groupe FLC et leurs proches, pour créer 20 sociétés et ouvrir 500 comptes-titres. Ensuite, des accusés avaient utilisé ces comptes pour mener des activités de manipulation boursière impliquant cinq codes d’actions, à savoir AMD, HAI, GAB, FLC et ART, et générer des gains illicites totalisant plus de 723 milliards de dôngs.

VNA/CVN