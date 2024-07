Décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong : transformer tristesse en solidarité

Après que l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) avait publié le 19 juillet une annonce spéciale sur le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong, de nombreux pages et internautes ont transformé leurs photos de profil en noir et blanc et ont exprimé leur chagrin et leur tristesse via des postes sur Facebook, Youtube, TikTok, Zalo, Viber…

Photo : VNA/CVN

Les confessions des internautes n'étaient pas entièrement pessimistes mais ont démontré plutôt un espoir et une ferme conviction dans l'avenir du pays.

En fait, la personnalité et le prestige du leader du PCV ont suscité une force de solidarité non seulement au sein du Parti mais au sein de la communauté.

D'un autre côté, les messages positifs diffusés dans le cyberespace ont des effets sur la conscience des gens dans la vie réelle, contribuant ainsi à la stabilité socio-politique du pays.

De son vivant, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a déclaré que les autorités devaient profiter au mieux des bienfaits et avantages de la technologie de l’information pour lutter contre les forces hostiles et défendre notre régime politique.

En janvier 2023, le Vietnam comptait au total 77,93 millions d'internautes, représentant 79,1% de la population totale, soit une augmentation de 7,3% par rapport à 2022. Par ces internautes, figuraient 70 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux, notamment Facebook (66,2 millions), YouTube (63 millions), Instagram (10,35 millions), TikTok (49,86 millions), LinkedIn (5,2 millions), Twitter (4,1 millions).

VNA/CVN