L'attraction des IDE : un point lumineux de l'économie vietnamienne

Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, le Vietnam accueille actuellement des investisseurs provenant de 147 pays et territoires, avec un total de 41.720 projets et un capital enregistré atteignant 496,7 milliards d'USD.

Les investissements directs étrangers (IDE) sont présents dans l'ensemble des 63 provinces et villes du pays, avec Hô Chi Minh-Ville en tête (plus de 58,4 milliards d'USD), suivie de la province de Binh Duong (près de 42,4 milliards d'USD) et de Hanoï (près de 42,2 milliards d'USD).

Exemple exceptionnel

Un classement publié par le ministère du Plan et de l'Investissement à la fin novembre 2024 révèle que la province de Binh Duong a réussi à attirer davantage d'investissements étrangers que Hanoï, se positionnant ainsi au deuxième rang des destinations les plus prisées par les investisseurs étrangers au Vietnam.

Du 1er janvier au 30 novembre 2024, grâce à la création de 184 nouveaux projets, à l'augmentation de capital de 149 entreprises existantes et à l'enregistrement de 121 projets par apport en capital ou achat d'actions, Binh Duong a attiré plus de 1,8 milliard d'USD d'investissements étrangers, dépassant ainsi son objectif annuel et renforçant sa position de deuxième pôle d'attraction des investissements au Vietnam avec 4.378 projets d'IDE en vigueur, pour un capital total enregistré de plus de 42,39 milliards d'USD.

Binh Duong compte actuellement 29 zones et grappes industrielles, avec un taux d’occupation des terrains supérieur à 93%. Plusieurs projets de grande envergure ont choisi Binh Duong comme destination, notamment le projet de fabrication de jouets de l'entreprise danoise Lego, avec un capital enregistré de 1,3 milliard d'USD, et deux projets immobiliers industriels de la sarl BW, pour un investissement total de 237 millions d'USD.

"Binh Duong, en tant que leader national en matière d'attraction des investissements directs étrangers, a mis en place une stratégie de développement économique ambitieuse et innovante. Grâce à des efforts soutenus pour améliorer l'environnement des affaires et renforcer l'attractivité du territoire, la province a réussi à se positionner comme une destination de choix pour les investisseurs étrangers", a déclaré Nguyên Trong Nhân, directeur du Service du plan et de l'investissement de Binh Duong.

Binh Duong a adopté une approche plus sélective en matière d'attraction des investissements étrangers, privilégiant des projets qui s'intègrent parfaitement dans son plan d'aménagement du territoire et qui répondent à des critères précis en termes de secteurs, d'échelles, de technologies et de localisations.

Binh Duong privilégie les investissements dans les domaines innovants tels que les énergies renouvelables, les semi-conducteurs, et d'autres secteurs stratégiques au service du développement socio-économique, avec un objectif de durabilité et de promotion d'une économie verte.

Parallèlement, la province a renforcé l'efficacité du Comité de pilotage chargé de résoudre les difficultés et obstacles rencontrés par les entreprises, en particulier dans l'immobilier. Elle a mis en œuvre une stratégie globale pour améliorer l'environnement des affaires, en investissant dans les infrastructures, en facilitant l'accès au financement et en soutenant activement les PME. Ces initiatives visent à favoriser la stabilité des entreprises et à les aider à conquérir de nouveaux marchés.

En outre, la province intensifie ses investissements publics, en mettant en service des projets majeurs et des infrastructures clés. Cela permet non seulement de créer des emplois et de stimuler la consommation, mais aussi de renforcer la connectivité régionale, contribuant ainsi à un développement harmonieux des différentes composantes économiques.

Actuellement, Binh Duong dispose de six zones industrielles appliquant la plateforme de gestion et d'exploitation intelligente développée par la société générale Becamex IDC. Cette plateforme intègre des technologies avancées telles que l'automatisation, l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT) et le réseau 5G, permettant aux entreprises de collecter des données en temps réel, d'automatiser les processus, d'optimiser les ressources et de réduire leur impact sur l'environnement.

Destination d'investissement stable

À l'échelle nationale, selon le ministère du Plan et de l'Investissement, en onze mois, le total du capital nouvellement enregistré, des investissements additionnels, des apports en capital et des achats d'actions des investisseurs étrangers s'est élevé à 31,4 milliards d'USD, soit une augmentation de 1% par rapport à la même période en 2023. Les investissements effectivement réalisés sont estimés à environ 21,68 milliards d'USD, en hausse de 7,1% par rapport à l'année précédente.

Le Vietnam compte actuellement 41.720 projets d'investissements étrangers en vigueur, avec un capital total enregistré de 496,7 milliards d'USD. Le montant cumulé des investissements réalisés est estimé à près de 318,9 milliards d'USD, représentant 64,2% du capital enregistré en vigueur.

À ce jour, 147 pays et territoires ont des projets d'investissement actifs au Vietnam. En tête de liste se trouve la République de Corée, avec un capital total enregistré de plus de 89,1 milliards d'USD (17,9% du total), suivie par Singapour avec près de 82,3 milliards d'USD (16,6%). Les autres principaux investisseurs incluent le Japon, Taïwan et Hong Kong (Chine).

L'industrie manufacturière représentait la plus grande part avec plus de 299,8 milliards d'USD, soit 61,2% du capital d'investissement total. Elle est suivie par le secteur de l'immobilier (72,5 milliards, 14,6%), et par la production et la distribution d'électricité (près de 41,7 milliards, 8,4%).

Selon le Département des investissements étrangers, au cours des 11 premiers mois de 2024, le total des IDE enregistrés a augmenté de 1% par rapport à la même période de 2023. Les investissements nouveaux et ajustés ont tous deux progressé en termes de nombre de projets et de montant. Rien qu'en novembre 2024, les IDE ont atteint 4,12 milliards d'USD, représentant 13,1% du total sur 11 mois.

Les IDE se concentrent dans des localités dotées d'avantages compétitifs majeurs, comme Bac Ninh, Quang Ninh, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Hanoï, Binh Duong, Bà Ria-Vung Tàu, Dông Nai, Nghê An et Bac Giang, qui représentent 79,6% des nouveaux projets et 69,4% du capital d'investissement de l'ensemble du pays.

Les principaux partenaires investisseurs sont des pays asiatiques, notamment Singapour, la République de Corée, la Chine, Hong Kong (Chine) et le Japon, qui représentent près de 73% des nouveaux projets et 77% du total des capitaux enregistrés.

Selon les experts, la hausse des IDE reflète l'attrait d'un marché intérieur en pleine croissance, considéré comme un point fort de l'économie vietnamienne. Cela constitue également un signe encourageant pour attirer davantage d'investissements dans les temps à venir.

"Le gouvernement est déterminé à perfectionner le cadre institutionnel, à améliorer l'environnement d'investissement et à résoudre les problèmes en suspens. Parallèlement, il accélère les investissements dans des projets d'infrastructures stratégiques et essentiels. Le Vietnam montre une grande détermination à attirer des investissements dans l'industrie de hautes technologies", a souligné le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyên Chi Dung.

Selon le ministre Nguyên Chi Dung, le Vietnam s'est engagé à créer un écosystème propice à l'innovation en offrant aux entreprises de haute technologie des avantages considérables, tels que des procédures d'investissement simplifiées.

Victor Ngo, directeur général de l'United Overseas Bank (UOB) Vietnam, a déclaré que le Vietnam s'affirme de plus en plus comme une destination de choix pour les investissements directs étrangers (IDE). Selon les dernières prévisions, cette tendance devrait se poursuivre en 2024, avec une croissance soutenue des IDE, confirmant ainsi l'attractivité croissante du pays.

Le gouvernement vietnamien a introduit un nouveau décret pour établir et gérer le Fonds de soutien à l'investissement, qui vise à aider directement les entreprises dans des domaines tels que la formation, le développement des ressources humaines, l'investissement dans les actifs fixes et la production de produits de haute technologie, a-t-il noté, estimant que cette mesure devrait constituer une percée dans la stabilisation des IDE existants et offrir un corridor favorable pour attirer les investissements futurs.

