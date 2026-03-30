L’UE peut revoir le mandat de sa mission en mer Rouge

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|Vue de la côte iranienne et de l'île de Qeshm dans le détroit d'Ormuz, le 10 décembre 2023.
|Photo : Reuters/VNA/CVN
"Si la situation évolue, le mandat peut être soumis à la discussion à tout moment", a indiqué un diplomate cité par le média. D’après la source, il est encore trop tôt pour faire des conclusions, puisque pour l’instant, les diplomates restent vigilants. Les dirigeants de l’UE craignent que toute ingérence militaire puisse entraîner l’Europe dans un conflit régional de grande envergure, note Euractiv.
Les Houthis avaient précédemment signalé avoir effectué des frappes, avec des missiles balistiques, contre des installations militaires en Israël.
TASS/VNA/CVN