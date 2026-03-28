Les herbes aromatiques vietnamiennes conquissent le marché européen

Les herbes aromatiques vietnamiennes - ngò gai (panicaut), basilic ou tía tô (pérille) - s’invitent désormais dans les rayons des supermarchés européens. À l’initiative de Nguyên Viêt Tú, jeune entrepreneur de Hô Chi Minh-Ville, la coopérative Châu Pha a réussi à exporter ces produits tout en mettant en place un modèle agricole propre, fondé sur des technologies modernes et des normes strictes.

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Ces dernières années, les herbes aromatiques vietnamiennes ont progressivement affirmé leur présence sur le marché international, en particulier en Europe.

Des herbes familières telles que le ngò gai (panicaut), le húng (basilic), le tía tô (pérille) et le piment fort, qui étaient autrefois des ingrédients essentiels dans les repas des familles vietnamiennes, sont désormais disponibles sur les étagères des supermarchés de plusieurs pays européens.

Cette réussite est le fruit du parcours de Nguyên Viêt Tu, un jeune homme de 36 ans, directeur de la Coopérative de production agricole et de services Châu Pha, située dans la commune de Châu Pha, à Hô Chi Minh-Ville.

Lancer une entreprise agricole propre

Issu de Châu Pha, une région où l’agriculture est principalement axée sur la culture des légumes à feuilles, Nguyên Viêt Tu a d’abord travaillé dans une entreprise stable après avoir obtenu son diplôme universitaire en économie à Hô Chi Minh-Ville.

Cependant, au lieu de poursuivre une carrière urbaine, il décide de retourner dans sa région natale pour se lancer dans l’agriculture, particulièrement dans la culture des herbes aromatiques propres. Cette décision est motivée par le constat que de nombreux producteurs agricoles locaux font face à la situation du "mois de la récolte, mais une perte de prix", c'est-à-dire que la production n’est pas valorisée correctement. Selon lui, bien que les agriculteurs vietnamiens soient très compétents en production, sans une meilleure coordination et des procédés normalisés, la valeur de leurs produits ne peut pas augmenter.

Un modèle de production en chaîne

En 2022, Nguyên Viêt Tu fonde la Coopérative de production agricole et de services Châu Pha, visant à créer une zone de culture d’herbes aromatiques propres, en utilisant des technologies modernes et en respectant les normes VietGAP. Les premiers mois ne sont pas faciles. Il a dû convaincre les agriculteurs locaux de changer leurs habitudes agricoles traditionnelles, un processus qui a nécessité de la patience et de l’engagement. En guidant directement les agriculteurs, en soutenant la commercialisation des produits et en démontrant les avantages économiques, il a réussi à gagner leur confiance et à établir une zone de production stable.

Conquérir les marchés internationaux

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Après avoir consolidé la production locale, Nguyên Viêt Tu s’est tourné vers les marchés internationaux. Constatant la forte présence de communautés vietnamiennes et asiatiques en Europe, mais aussi le manque d’offre en herbes aromatiques de qualité, il a lancé en 2023 une expérimentation sur un hectare. Une dizaine de variétés - ngò gai, húng, tía tô et piment fort - y ont été cultivées afin de tester leur conformité aux normes d’exportation.

Une fois le processus de production stabilisé et conforme, la coopérative a expédié sa première cargaison de 25 tonnes d’herbes aromatiques vers l’Europe. Pour répondre aux exigences strictes du marché européen, les produits devaient respecter des normes élevées en matière de résidus de pesticides, de tests microbiologiques et de traçabilité. Pour garantir cette conformité, Nguyên Viêt Tu a instauré un système de gestion basé sur un logiciel, obligeant les agriculteurs à tenir un journal électronique détaillant chaque étape : culture, fertilisation, soins et récolte.

Des résultats encourageants

Grâce à un processus de production rigoureux, les produits de la coopérative ont été bien accueillis par le marché européen. Actuellement, la coopérative exporte environ 3 tonnes d’herbes aromatiques chaque semaine. Le modèle de la coopérative regroupe 63 membres et cultive 55 ha de légumes propres certifiés VietGAP. Parmi ces 55 ha, 20 ha sont consacrés à la culture des herbes aromatiques destinées à l’exportation, impliquant 27 agriculteurs des communes de Châu Pha, Xuân Sơn et Nghĩa Thành.

Des bénéfices pour les agriculteurs locaux

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La participation à ce modèle de production permet à de nombreux agriculteurs locaux d’avoir des revenus plus stables comparés aux méthodes traditionnelles. Par exemple, Đỗ Thanh Hiền, un agriculteur participant à la culture des herbes aromatiques, a déclaré que sa famille gagnait environ 300 millions de dôngs par an grâce à la culture du ngò gai et du piment fort, avec des prix de vente stables. Les produits sont entièrement achetés par la coopérative, ce qui garantit des prix constants et des profits plus élevés.

Objectifs futurs

D'ici 2025, les revenus de la Coopérative de production agricole et de services Châu Pha provenant de l’exportation des herbes aromatiques devraient atteindre plus de 23 milliards de dống, avec des bénéfices représentant plus de 30%. Mais Nguyên Viêt Tu ne compte pas s’arrêter là. Il prévoit d’élargir la superficie cultivée et d’améliorer l’efficacité de la production en augmentant l’application des technologies modernes. En outre, il prévoit également d’exporter du piment vers la Corée du Sud d’ici 2026.

Le modèle de la Coopérative de production agricole et de services Châu Pha est un exemple concret d’une nouvelle voie pour l’agriculture vietnamienne : production propre, gestion moderne et conquête des marchés mondiaux. C’est une histoire inspirante de l’entrepreneuriat qui, au-delà de la réussite économique, ouvre des opportunités pour le secteur agricole du Vietnam sur la scène internationale.

VNA/CVN