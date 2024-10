Les grands sacrifices de l’armée et du peuple fraternels vietnamiens à jamais gravés dans le cœur du peuple lao

Le 30 octobre 1949 est devenu la Journée traditionnelle des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos, marquant un jalon historique ainsi que le développement et la maturation des forces militaires sur le champ de bataille au Laos, affirmant la ligne et les points de vue justes du Parti communiste du Vietnam dans l'accomplissement de sa noble mission internationale, a déclaré le général Phan Van Giang, ministre de la Défense, lors de la cérémonie.

Les soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos ont accompli de manière exceptionnelle leurs tâches confiées par le Parti et le Président Hô Chi Minh, remporté d'éclatantes victoires et apporté des contributions dignes à la glorieuse cause révolutionnaire des deux Partis, des deux États, des deux armées et des deux peuples, contribuant à cultiver la solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos, une alliance de combat unique dans l'histoire, a affirmé le général Phan Van Giang.

Les victoires, les réalisations et les sacrifices des soldats volontaires et des experts vietnamiens au Laos ont laissé des sentiments profonds et un respect particulier dans le cœur des habitants lao, a-t-il dit.

De son côté, le général Chansamone Chanyalath, vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense, a affirmé que les soldats volontaires et les experts vietnamiens en mission internationale au Laos étaient des camarades qui ont combattu, ont vécu et se sont sacrifiés aux côtés de l'armée et du peuple lao dans la lutte contre l'agression impérialiste et ses acolytes, pour recouvrer l'indépendance et la liberté du Laos.

Le Parti, le gouvernement et le peuple du Laos expriment leur profonde gratitude au Parti, à l'État, à l'armée et au peuple du Vietnam en général, aux soldats volontaires et des experts vietnamiens en particulier. Le Parti, le gouvernement, l'armée et le peuple du Laos sont profondément conscients que leur pays a mêlé la sueur et le sang des soldats révolutionnaires des deux pays dans la lutte pour l'indépendance nationale..., a indiqué le général Chansamone Chanyalath.

Les grands sacrifices de l’armée et du peuple vietnamiens fraternels resteront à jamais gravés dans le cœur du peuple lao, a-t-il souligné.

Il a également affirmé qu'en toute période et toute circonstance, le Parti, le gouvernement, les forces armées et le peuple du Laos se joindront au Parti, au gouvernement, à l'armée et au peuple du Vietnam pour préserver et promouvoir ces relations rares entre deux pays, qui seront à jamais fortes, dignes des grands sacrifices des soldats volontaires et des experts vietnamiens en mission internationale au Laos.

