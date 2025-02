Les grandes manœuvres s’accélèrent dans le domaine des infrastructures

Sur le terrain, pas moins de 50 projets de transport devraient être achevés cette année. Parmi les plus emblématiques figurent l’autoroute Nord-Sud à l’Est (phase 2021-2025) et l’extension de la piste Hô Chi Minh à travers plusieurs provinces.

Le secteur aérien n’est pas en reste. Deux chantiers importants devraient être livrés d’ici fin 2025 : le terminal T3 de l’aéroport international de Tân Son Nhât et les pistes de l’aéroport international de Long Thành.

Une mobilisation sans précédent

Le bilan est déjà impressionnant: fin 2024, le Vietnam comptabilisait plus de 2.000 km d’autoroutes en service. Mais le pays voit plus grand, notamment avec le lancement d’une campagne intensive intitulée "500 jours et nuits", visant à ajouter 1.000 km supplémentaires cette année.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh mène personnellement la charge. Sans repos pendant les festivités du Têt, il a multiplié les visites de chantiers, martelant partout le message : "Pas question de reculer".

À Binh Duong, où il inspectait le 1ᵉʳ février l’autoroute Hô Chi Minh-ville - Thu Dâu Môt - Chon Thành, il a exigé des autorités locales qu’elles bouclent les procédures administratives dès ce trimestre.

"Les provinces de Binh Phuoc et Binh Duong ainsi que Hô Chi Minh-ville doivent finaliser ce trimestre les procédures de connexion pour la route reliant Dak Nông à Chon Thành. C’est une urgence absolue. Les directives doivent être suivies à la lettre : quand on dit, on fait. Quand on entreprend, on livre. Il faut accélérer", a-t-il dit.

À Dông Nai, sa consigne concernant l’aéroport de Long Thành est tout aussi claire: achèvement impératif cette année, sans dérogation possible.

Ces interventions s’inscrivent dans une vision plus large, maintes fois réaffirmée lors des réunions gouvernementales. Il s’agit de développer des infrastructures stratégiques modernes et synchronisées pour réduire les coûts logistiques, améliorer la compétitivité des entreprises et ouvrir de nouveaux espaces de développement économique.

Faire preuve du plus haut sens des responsabilités

Les directives gouvernementales trouvent un écho favorable auprès des acteurs du secteur. Le ministère des Transports et les maîtres d’œuvre ont défini des plans d’action précis pour tenir les délais sans compromettre la qualité.

Pham Van Khôi, directeur général de la Société de transport Phuong Thành, confirme cette dynamique: "Conformément aux directives du Premier ministre, nous profitons de chaque condition météorologique favorable pour avancer sur les chantiers d’autoroutes. Nous accélérons énergiquement les projets qui ne dépendent pas des contraintes de terrain ou d’approvisionnement. Le soutien massif du Parti et de l’État au développement des infrastructures, avec des financements conséquents, est un atout majeur. Les entreprises peuvent ainsi se concentrer pleinement sur la réalisation des objectifs", indique-t-il.

La province de Quang Ngai, qui accueille plus de 60 km de la future autoroute Nord-Sud à l’Est, illustre cette mobilisation générale.

"Chaque service est responsabilisé. Si un projet prend du retard, nous réaffectons les ressources. Les services compétents maintiennent une détermination sans faille, les chantiers avancent sans interruption", souligne Trân Hoàng Tuân, vice-président permanent du Comité populaire provincial.

L’entrée en vigueur de la nouvelle loi foncière de 2024 constitue un atout supplémentaire. Ses dispositions détaillées sur les expropriations de terrain, garantissant les droits des populations concernées par les grands projets, facilitent l’adhésion des citoyens et donc l’avancement des travaux.

Le chemin parcouru est déjà considérable. En quarante ans de Renouveau, le Vietnam est passé de zéro à plus de 2.000 km d’autoroutes. Cette progression spectaculaire s’explique par une chaîne de décision fluide, des financements publics adaptés et un pilotage rigoureux depuis le niveau central.

L’objectif de 3.000 km d’autoroutes cette année, avant d’atteindre les 5.000 km en 2030, apparaît donc parfaitement réaliste au vu de cette mobilisation nationale.

