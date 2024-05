Le Premier ministre s’entretient au téléphone avec son homologue néerlandais

>> Les Pays-Bas prêts à aider le Vietnam dans l'exploitation durable du sable et la gestion de l'eau

>> Pham Minh Chinh reçoit une délégation de grandes entreprises néerlandaises

>> Vietnam et Pays-Bas partagent des solutions fondées sur la nature

>> La province de Thai Binh souhaite accueillir les investisseurs néerlandais

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont salué les progrès des relations de coopération amicale vietnamo-néerlandaises durant ces derniers temps, avec une confiance politique sans cesse renforcée, une connectivité économique plus étendue et efficace et un déploiement des mécanismes de coopération générant des résultats concrets et substantiels.

Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé la positique cohérente du Vietnam d’attacher toujours de l’importance au développement du partenariat intégral avec les Pays-Bas, l’"ami européen du Vietnam", et a hautement apprécié la signification et les résultats de la visite officielle au Vietnam en novembre 2023 du Premier ministre Mark Rutte.

Il a indiqué que cette visite avait contribué à approndir le Partenariat intégral, le Partenariat stratégique sur l’adaptation au changement climatique et la gestion de l’eau et le Partenariat stratégique sur l’agriculture durable et la sécurité alimentaire Vietnam-Pays-Bas, et ouvert de nouvelles opportunités de coopération dans des domaines potentiels, notamment la haute technologie, l’innovation et l’exploitation des minéraux critiques.

Photo : VNA/CVN

Les résultats de sa visite au Vietnam en novembre 2023 ont dépassé les attentes, a partagé pour sa part le Premier ministre Mark Rutte qui s’est dit d’accord les évaluations positives faites par son homologue vietnamien sur la bonne amitié et la coopération multiforme de plus en plus élargie entre le Vietnam et les Pays-Bas.

Le dirigeant néerlandais a exprimé sa fierté à l’égard des réalisations obtenues dans les relations entre les deux pays et souligné que les deux pays pouvaient partager leurs expériences et apprendre l’un de l’autre dans de nombreux domaines de coopération.

Il a convenu que les deux parties augmenteront les échanges de délégations à tous les niveaux via des canaux de l’État, du gouvernement et de l’Assemblée nationale afin d’accroître leur amitié et leur confiance politique, continueront à se coordonner et à se soutenir mutuellement dans les forums et les organisations internationaux pour contribuer aux questions de paix, de sécurité et de développement dans la région et dans le monde.

Les deux parties ont convenu de travailler en étroite collaboration pour faire avancer la visite d’État au Vietnam du roi et de la reine des Pays-Bas, d’organiser les activités pour célébrer les 5 ans du Partenariat intégral (2019-2024), les dix ans du Partenariat stratégique sur l’agriculture durable et la sécurité alimentaire (2014-2024) et les 15 ans du Partenariat stratégique sur l’adaptation au changement climatique et la gestion de l’eau (2010-2025), et de continuer à tirer partie des opportunités qu’offrent l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), en s’efforçant de porter le commerce bilatéral à 15 milliards d'USD dans les temps à venir.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté les Pays-Bas à achever rapidement la ratification de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), à inciter la CE à lever rapidement le "carton jaune" pour la pêche INN, à assister le Vietnam dans la mise en oeuvre de la planification du delta du Mékong pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050 et à développer les zones urbaines résilientes au changement climatique dans le littoral du Centre.

Il a également proposé que les deux pays approfondissent leur coopération en matière de défense et de sécurité, notamment dans les domaines de la construction navale, de la formation au maintien de la paix des Nations unies, de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

Partageant les avis du chef du gouvernement vietnamien, le Premier ministre Mark Rutte néerlandais a souligné qu’il s’intéressait toujours au développement du delta du Mékong depuis sa première visite au Vietnam en 2014. Il a convenu de continuer à prêter attention et à créer des conditions favorables pour l’intégration réussie de la communauté vietnamienne aux Pays-Bas pour qu’elle devienne un pont d’amitié entre les deux pays.

Lors de leur entretien, les deux parties ont également discuté de certaines questions internationales et régionales d’intérêt commun. Concernant la question de la Mer Orientale, les deux Premiers ministres ont souligné l’importance d’assurer la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et la résolution pacifique des différends sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

VNA/CVN