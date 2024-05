Assemblée nationale

Pour le développement des zones habitées par des minorités ethniques

Mercredi matin 22 mai, les députés ont entendu le rapport sur la proposition d'ajustement de la politique d'investissement pour le programme national ciblé visant à stimuler le développement socio-économique des régions montagneuses et habitées par des minorités ethniques sur la période 2021-2030.

>> L’Assemblée nationale travaillera sur les questions du personnel le 20 mai

>> Trân Thanh Mân élu président de l'Assemblée nationale du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Poursuivant l'agenda de la 7e session de la XVe Assemblée nationale, les députés ont entendu mercredi matin, 22 mai, le rapport sur la proposition d'ajustement de la politique d'investissement pour le programme national ciblé visant à stimuler le développement socio-économique des régions montagneuses et habitées par des minorités ethniques sur la période 2021-2030, visant à faciliter le décaissement des capitaux pour le programme.

En présentant la proposition, le ministre, président du Comité gouvernemental pour les affaires des minorités ethniques, Hâu A Lênh, a noté que le décaissement des capitaux pour le programme a connu de nombreux changements positifs ces derniers temps mais n'a pas encore répondu aux attentes.

Hâu A Lênh a cité un rapport du ministère des Finances montrant qu'à la fin du mois de mars, environ 2.110,772 milliards de dôngs (82,85 millions d'USD) de capital pour le programme avaient été décaissés, atteignant 14% du plan. Cependant, le montant des capitaux non commerciaux décaissés pour le programme a été estimé à 38,38 milliards de dôngs, ne réalisant que 1% du plan, a-t-il noté.

Photo : VNA/CVN

Le responsable a déclaré que l'approbation des ajustements de la politique d'investissement du programme devrait créer des impacts positifs sur le développement socio-économique des zones montagneuses et habitées par des minorités ethniques, contribuant à résoudre les difficultés et les obstacles auxquels est confronté le programme, facilitant ainsi le décaissement des capitaux. pour les projets. Le coût total des ajustements est d'environ 4.140 milliards de dôngs, a-t-il indiqué.

L’ajustement du programme est nécessaire pour dégager les obstacles lors de la mise en œuvre, contribuant ainsi à accélérer le décaissement des capitaux et à s'efforcer d'atteindre les objectifs et cibles du programme à un niveau élevé conformément à la Résolution n° 88/2019/QH14, la Résolution n° 120/2020/QH14, répondant aux aspirations des populations des minorités ethniques et des zones montagneuses ainsi que de l'ensemble du pays.

Le président du Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale, Y Thanh Hà Nie Kdam, a déclaré que le gouvernement devait clarifier davantage la nécessité des ajustements ainsi que la liste des éléments d'investissement spécifiques, ainsi que la situation des bénéficiaires des investissements. qui jouent un rôle important dans l’éducation, la formation, les soins de santé et la conservation de la culture traditionnelle dans les régions ethniques.

Le programme cible national pour le développement socioéconomique des régions montagneuses peuplées de minorités ethniques a été adopté par l’Assemblée nationale en 2020. Son plan de répartition du budget a été approuvé en mai 2022. Il s’agit d’un vaste programme qui couvre 3.400 communes défavorisées de 51 provinces peuplées de minorités ethniques.

VNA/CVN