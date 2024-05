Biographie du président de la République, Tô Lâm

>> Assemblée nationale : Tô Lâm élu président du Vietnam

>> Le président Tô Lâm prête serment

L'Agence Vietnamienne d'Information tient à vous présenter la biographie du nouveau président vietnamien Tô Lâm.

- Date de naissance: 10 juillet 1957

- Ethnie: Kinh

- Lieu d’origine : commune de Nghia Tru, district de Van Giang, province de Hung Yên

- Adhésion au Parti : 22 août 1981

- Niveau professionnel : Professeur et Docteur en droit

- Formation : droit, sécurité publique

- Théorie politique : niveau supérieur

- Membre du Comité central du Parti : XIe, XIIe, XIIIe mandats

- Membre du Bureau politique : XIIe, XIIIe mandats

- Député de l’Assemblée nationale : XIVe, XVe législatures

Récompenses :

Trois Ordres du Mérite militaire de première classe ; Ordre du Mérite militaire de troisième classe ; deux Ordres de l'Exploit de première classe ; Ordre de l'Exploit de deuxième et troisième classes ; Ordre du soldat glorieux de première, deuxième et troisième classes ; Ordre « Pour la cause de la sécurité nationale » ; six Ordres de l'État du Laos (Ordre de la Liberté de première et deuxième classes, Ordre du Travail de première et deuxième classes, Ordre de l’Amitié, Ordre de l’Héroïsme de première classe) ; Ordre Sahametrei Thibadin de l'État du Cambodge ; Ordre du 6 Juin de première classe de l'État de Cuba ; Ordre de l'amitié de la Fédération de Russie.

Carrière professionnelle

- De 1974 à 1979 : étudiant à l'Université de sécurité populaire (Académie de sécurité populaire d’aujourd'hui)

- De 1979 à 1988 : fonctionnaire au ministère de l'Intérieur (ministère de la Police d’aujourd'hui)

- De 1988 à 1990 : chef adjoint au Département général de la sécurité, ministère de l'Intérieur (ministère de la Police d’aujourd'hui)

- De 1990 à 1993 : chef au Département général de la sécurité, ministère de l'Intérieur (ministère de la Police d’aujourd'hui)

- De 1993 à 1997 : directeur adjoint du Département général de la sécurité, ministère de la Police

- De 1997 à 2006 : directeur du Département général de la sécurité, ministère de la Police

- De juin 2006 à décembre 2009 : directeur général adjoint du Département général de la sécurité, ministère de la Police . En avril 2007, il est promu au grade de général de brigade

- Depuis décembre 2009 : directeur général adjoint chargé du Département général de la sécurité I, ministère de la Police

- De février 2010 à juillet 2010 : secrétaire du Comité du Parti, directeur général du Département général de la sécurité I, membre du Comité central du Parti de la Sécurité publique. En juillet 2010, il est promu au grade de général de division

- D'août 2010 à janvier 2011 : membre du Comité central du Parti de la Police, vice-ministre de la Police

- De janvier 2011 à juillet 2011 : membre du Comité central du Parti du XIe mandat, membre du Comité central du Parti de la Police, vice-ministre de la Police

- D'août 2011 à janvier 2016 : membre du Comité central du Parti du XIe mandat, membre de la Permanence du Comité central du Parti de la Police, vice-ministre de la Police. En septembre 2014, il est promu au grade de général de corps d'armée.

- De janvier 2016 à mars 2016 : membre du Bureau politique du XIIe mandat, membre de la Permanence du Comité central du Parti de la Police, vice-ministre de la Police

- Depuis avril 2016 jusqu'à présent : membre du Bureau politique des XIIe et XIIe mandats ; membre du Conseil national de la défense et de la sécurité ; membre du Comité gouvernemental chargé des affaires du Parti ; secrétaire du Comité central du Parti de la Police, ministre de la Police ; député des XIVe et XVe législatures de l'Assemblée nationale ; chef adjoint du Comité directeur central de la prévention de la corruption (aujourd'hui Comité directeur central de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines). Entre juillet 2016 et octobre 2017, il a occupé le poste de chef du Comité directeur du Tây Nguyên et en janvier 2019, il a été promu au grade de général.

- Le 22 mai 2024, lors de la 7e session de la XVe législature de l'Assemblée nationale, il a été élu président de la République socialiste du Vietnam.

VNA/CVN