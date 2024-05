Le président Tô Lâm prête serment

>> Assemblée nationale : Tô Lâm élu président du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Ensuite, lors d’une cérémonie solennelle, sous le drapeau rouge avec l'étoile jaune de la Patrie, devant l'Assemblée nationale et les habitants du pays, le président Tô Lâm a prêté serment, affirmant sa fidélité absolue à la Patrie, au peuple et à la Constitution du Vietnam et ses efforts pour accomplir avec succès les tâches assignées par le Parti, l'État et le peuple.

Il a promis de mettre en œuvre sérieusement et pleinement les devoirs et pouvoirs du président stipulés dans la Constitution ; de mener activement les tâches intérieures, étrangères, de défense et de sécurité du pays ; de réaliser avec succès toutes les options et lignes directives du Parti.

Le président Tô Lâm a déclaré se coordonner étroitement avec les agences compétentes, se concentrant sur la mise en œuvre efficace de la tâche d'édification et de perfectionnement de la loi ; construire l'État de droit socialiste vietnamien "du peuple, par le peuple et pour le peuple" dans la nouvelle période ; créer un système de gouvernance nationale moderne, efficace, avancé et développé, une administration et un système judiciaire professionnels ; consolider et promouvoir la force du bloc de grande union nationale parallèlement à la mise en œuvre du progrès et de la justice sociale.

Photo : VNA/CVN

Le président a affirmé continuer à améliorer la capacité de direction et de combat du Parti ; lutter résolument et avec persistance contre la corruption et les pratiques malsaines. Il a aussi affirmé être déterminé et déployer de manière cohérente et efficace la politique étrangère de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, d’intégration internationale proactive et active ; promouvoir fortement la force de la grande union nationale et la puissance de l'époque, contribuant à approfondir les relations avec les pays, en particulier les pays voisins, les pays d’amitié traditionnels et de grands pays.

Le président Tô Lâm a souhaité recevoir la direction, le soutien et la coordination étroite du Comité central du Parti, de l'Assemblée nationale, du Comité permanent de l'Assemblée nationale, du gouvernement, de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême, du Front de la Patrie du Vietnam et des départements, ministères, branches, localités… pour accomplir sa responsabilité assignée.

VNA/CVN