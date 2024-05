Hanoï cherche un partenariat plus fort avec Pékin

Lors d'une entrevue avec Liu Wei, secrétaire adjoint du Comité du Parti de Pékin et chef de l'École du Comité municipal du Parti de Pékin, le 16 mai, Nguyên Van Phong a déclaré que Hanoï avait toujours accordé une grande attention au développement de l'amitié et de la coopération avec toutes les localités de Chine, en particulier Pékin.

Il a remercié Pékin pour son soutien à l'organisation de formations pour les responsables du Comité du Parti de Hanoï au cours du mandat 2025-2030, sur la base du protocole d'accord entre la Commission d'organisation du Comité du Parti de Hanoï et l'École du Comité municipal du Parti de Pékin.

Nguyên Van Phong a proposé un certain nombre d'orientations de coopération future entre les deux villes, notamment le maintien des échanges et rencontres bilatéraux à tous les niveaux et l'élargissement de la collaboration dans le domaine culturel.

Hanoï a demandé l'aide de Pékin au Centre de préservation du patrimoine de Thang Long - Hanoï pour restaurer les anciens palais servant à la recherche, à la conservation et à la promotion des valeurs du patrimoine mondial de la Citadelle impériale de Thang Long, notamment la restauration du palais Kinh Thiên.

Dans le même temps, les deux parties devraient renforcer leur partenariat dans la formation du personnel et le renforcement de la communication sur le partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam - Chine et les relations de coopération Hanoï - Pékin, a-t-il ajouté.

Nguyên Van Phong a également souligné la nécessité pour les deux villes de renforcer leur partenariat économique et d'investissement. Hanoï accueille et soutient les entreprises de Pékin pour investir et développer leurs activités dans la ville, en particulier dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, la croissance verte, les énergies renouvelables, l'économie circulaire et la protection de l'environnement.

Pour sa part, Liu Wei a estimé que Pékin et Hanoï disposaient d'un grand potentiel et de conditions pour renforcer leur amitié dans l'intérêt commun. Pékin a accepté de travailler avec Hanoï pour approfondir les relations bilatérales.

En accord avec les propositions de Nguyên Van Phong, Liu Wei a suggéré que les deux villes se concentrent sur le renforcement de la collaboration à travers le canal du Parti, l'échange d'expériences en matière de gouvernance municipale, le renforcement de la coopération dans les domaines de l'économie, de la transformation numérique, de la formation et l'élargissement de la coopération dans de nouveaux domaines tels que la culture, la communication et le tourisme.

Après la rencontre, la délégation de Hanoï et l'ambassadeur vietnamien en Chine, Pham Sao Mai, ont assisté à la clôture d’une formation de cadres pour le Comité du Parti de Hanoï pour le mandat 2025-2030 à l'École du Comité municipal du Parti de Pékin.

Plus tard dans la journée, ils ont assisté à un spectacle et à une exposition de photos pour marquer le 30e anniversaire de l’établissement des relations Hanoï - Pékin. Selon les prévisions, la délégation de Hanoï visitera la province du Shaanxi et la ville de Guangzhou, dans la province du Guangdong.

