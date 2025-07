Les exportations de fruits et légumes ciblent huit milliards de dollars en 2025

Les exportations vietnamiennes de fruits et légumes montrent des signes de forte reprise, avec la valeur totale des exportations étant estimée à plus de 3,83 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2025, après une forte baisse en début d'année.

>> Élaborer la chaîne d’approvisionnement intégrée pour les fruits et légumes

>> Les durians vietnamiens gagnent en popularité en Chine

>> Le Vietnam renforce le contrôle qualité de ses exportations de durians

Photo : VNA/CVN

Ce rebond est dû à la forte demande de durian et à la croissance soutenue de produits clés tels que la noix de coco, la mangue transformée et le fruit de la passion.

Une croissance retrouvée après une période de stagnation

Selon les données préliminaires, les données préliminaires indiquent que les exportations de fruits et légumes ont atteint 731,4 millions de dollars en juillet, soit une hausse de 32,9% en glissement annuel, malgré une baisse de 9,4% par rapport à juin. Pour la période janvier-juillet, la valeur des exportations du secteur est estimée à plus de 3,83 milliards de dollars, réduisant la baisse annuelle à seulement 2,2% – une amélioration notable par rapport à la baisse de près de 30% enregistrée en début d'année.

Selon le secrétaire général de l’Association des fruits et légumes du Vietnam, Dang Phuc Nguyên, le durian a largement contribué à ce rebond ayant déjà été un moteur d'exportation majeur en 2023. Des contrôles qualité rigoureux de la récolte à l'emballage, ont permis à ce fruit de retrouver des marchés clés comme la Chine et la Thaïlande.

Outre le durian, des produits comme la noix de coco, la mangue transformée et le fruit de la passion affichent également des croissances impressionnantes. Le prix de la noix de coco vietnamienne a notamment bondi de 1,21 dollar/kg en 2022 à 7,26 dollars/ kg cette année, grâce à une demande mondiale accrue pour les produits alimentaires, cosmétiques et biocarburants dérivés de la noix de coco.

Les États-Unis, qui ont commencé à importer des noix de coco fraîches en 2023, sont devenus le marché à la croissance la plus rapide en 2025, avec un chiffre d'affaires en hausse de 166% en glissement annuel, représentant 8,42% des parts de marché (contre 5% l'année précédente). La Chine reste le plus grand marché, absorbant 52,62% du total des exportations, bien que ce chiffre soit en baisse par rapport aux 65% de la même période en 2024.

Des perspectives d'accélération en fin d'année

De nombreux signes récents indiquent que le secteur des fruits et légumes pourrait connaître une forte accélération en fin d'année, avec une demande accrue de la Chine, notamment pour le Nouvel An lunaire, a estimé Dang Phuc Nguyên.

Les consommateurs chinois privilégient de plus en plus les produits transformés pour leur commodité et leur valeur ajoutée, une direction qui mérite une attention particulière, a ajouté le responsable.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a également demandé aux agences compétentes de se concentrer sur la facilitation de l'accès au marché du durian, qui représentait la moitié du chiffre d'affaires des exportations de fruits et légumes du Vietnam en 2024. La suppression des barrières phytosanitaires et l'accélération de la délivrance des codes de zones de culture seront essentielles pour relancer les exportations vers la Chine dans les mois à venir.

Avec une forte dynamique de croissance à partir de 2024 (7,12 milliards de dollars) et une nette tendance à la reprise, les experts estiment que le secteur vietnamien des fruits et légumes est bien placée pour atteindre l'objectif d'exportation de 8 milliards de dollars en 2025, à condition qu'elle maintienne sa croissance actuelle et continue de se développer sur des marchés durables et à forte valeur ajoutée.

VNA/CVN